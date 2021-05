Das Millionenprojekt Flyover erhitzt in Münster die Gemüter. Im Mittelpunkt der Debatte steht dabei Stadtbaurat Robin Denstorff, ein entschiedener Befürworter des Bauvorhabens. Er stellte sich im Interview den Fragen unserer Zeitung. Herr Denstorff, der Flyover ist für Radfahrer gedacht, aber die Radverbände lehnen die Brücke ab. Können Sie das verstehen? Denstorff: Ich vermute, die Haltung resultiert aus dem Verdacht, dass der Flyover in seiner Kernintention dazu gedacht ist, den Autoverkehr flüssig zu halten. Ich hoffe aber, dass wir mit unseren Planungen die Öffentlichkeit vom Gegenteil überzeugen können. Kein Auto wird wegen des Flyovers zügiger durch die Innenstadt fahren können. Unsere Motivation ist es, dass 3000 Fahrradfahrende bereits jetzt und 6000 künftig sicherer durch die Stadt fahren können. Sie halten also trotz der Kritik am Flyover fest? Denstorff: Ja, er ist absolut sinnvoll, aber natürlich in Kombination mit anderen Maßnahmen. Wir wollen die ebenerdige Optimierung am Knotenpunkt Aegidiitor, aber auch eine verbesserte Verbindung durch den Flyover. Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Jetzt hat es in den vergangenen Tagen eine lebhafte Debatte über die Machbarkeitsstudie des Hildener Büros Stadtverkehr gegeben: Was hat Sie veranlasst, dieses Büro zu beauftragen? Denstorff: Das war eine Abfrage des Amtes für Mobilität und Tiefbau.