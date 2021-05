16-Jähriger bei Massenschlägerei am Hauptbahnhof verletzt

Münster -

Eine verbale Auseinandersetzung hat sich am Hauptbahnhof in Münster am Dienstagabend zu einem handfesten Streit entwickelt. Ein Mitarbeiter der Bahn bemerkte die Massenschlägerei und informierte die Polizei. Zudem lieferte der Fahrdienstleiter wichtige Beweise.