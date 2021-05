Zusammenstoß zwischen Pedelec und Auto: Der 62-jährige Fahrer eines Pedelecs wurde am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr an der Schorlemerstraße auf einem Fußgängerüberweg angefahren und schwer verletzt.

Laut Mitteilung der Polizei habe ein 76-Jähriger mit seinem Auto vor dem Fußgängerüberweg gestanden, um danach in den Kreisverkehr am Ludgeriplatz einzufahren. "Als er mit seinem Wagen losrollte, querte plötzlich der 62-Jährige über den Fußgängerüberweg die Straße und die Fahrzeuge stießen zusammen", teilt die Polizei mit. Der 62-Jährige sei dabei ins Straucheln geraten und mit dem Kopf auf die Straße geprallt. Rettungskräfte brachten den Münsteraner schwer verletzt in ein Krankenhaus.