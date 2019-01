Arnold Schwarzenegger bildet sich ständig um und bleibt sich im Kern doch stets treu: Hollywood-Schauspieler, Actionheld, Mister Olympia, Kennedy-Heirat, Republikaner, Gouverneur von Kalifornien, Umweltschutzaktivist und natürlich Bodybuilder. Jörg Scheller hat in seiner Doktorarbeit die Person Schwarzenegger über die Jahrzehnte beleuchtet und nennt Arnie eine „lebende Skulptur“. Was es damit auf sich hat, klärt sich im Stadtgeflüster-Interview.

Von Dominik Irtenkauf

Deine Dissertation zu Arnold Schwarzenegger, übrigens ein gut lesbares Buch, ist aus persönlicher Betroffenheit entstanden. Willst du dazu etwas erzählen?

Ich kam erst spät zu Schwarzenegger. Ich habe nicht die übliche Schwarzenegger-Sozialisation durchlaufen, dass man Schwarzenegger in Kindheit und Pubertät entdeckt. Ich habe so zwischen 13 und 15 mit Kraft-sport begonnen, bin darüber mit Bodybuilding in Kontakt gekommen. Erst relativ spät habe ich angefangen, mich mit Schwarzenegger zu beschäftigen. Seine Filme kannte ich nur kursorisch, habe mich auch sonst nicht mit seiner Biographie beschäftigt. Ich wollte mich aber, nachdem ich 2010 mein Buch „No Sports!“ publiziert habe, spezifischer mit einer etwas komplexeren Figur des Bodybuildings beschäftigen. Da lag Arnold nahe. So gesehen, bin ich erst mit Ende Zwanzig zu Arnold gekommen. Das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass ich ihn aus einer gewissen Distanz analysiert habe, die man so vielleicht nicht hätte, wenn man mit ihm seit der Kindheit aufgewachsen wäre.

Dennoch klingt in deinem Buch eine Art Faszination an der Person Schwarzenegger mit.

Absolut. Ich nenne es immer „kritische Faszination“. Du hast auch richtig gesagt: „Person“ Schwarzenegger. Person kommt von persona, aus dem Griechischen, was ja „Maske“ bedeutet. Mich hat nie die Privatperson Schwarzenegger interessiert. Mich hat nie interessiert, ob der einen Vaterkomplex hat, ob der einen Minderwertigkeitskomplex hat, ob der ein Sadist ist, oder was-weiß-ich. Da wurde immer viel über ihn geschrieben. Die psychologische Dimension schert mich nicht.

Sondern?

Mich reizt die Maske Schwarzenegger, die Diskurse, die Texte, die sich um ihn sedimentiert haben. Die er teils selbst gewählt hat, die ihm aber auch von anderen angetragen wurden. Er hat ja von Anfang an viele Förderer gehabt. Mich interessiert an Schwarzenegger die diskursive Oberfläche. Nicht das Seelenleben dahinter. Medienstars auf die Couch zu legen, finde ich methodisch unredlich.

Er hat den Selfmademan immer betont.

Mittlerweile betont er explizit: „Don’t call me a self-made man!“ Heute rückt er in den Vordergrund, wer ihm alles geholfen hat, wer ihm beigestanden ist, wer ein Interesse daran hatte, dass er eben zu dem wurde, was er heute ist.

Schwarzenegger verfolgt ein Programm der Selbstoptimierung, er sagt selbst, er sei ein sehr visueller Mensch, und er setzt sich ein Ziel, das er sich auf dem Weg dorthin immer als erstrebenswert vorstellt.

Schwarzenegger nutzt laut eigener Aussage Imaginationstechniken, um voranzukommen. Mich hat das stark an religiöse Imaginationstechniken erinnert, bei denen man sich etwa Jesus vergegenwärtigt und diesem Beispiel nacheifert, nachlebt. Generell geht es bei Schwarzenegger darum, ein Bild zu imaginieren, das so stark ist, dass es eine Sogwirkung entfaltet, der er dann entsprechend folgt. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Schwarzenegger primär mit Bildern arbeitet, sowohl innerlich als auch nach außen. Er ist ein Mann, der unablässig Bilder produziert.

Stichwort Bilder: Es gibt auch viele Stereotypen zu Bodybuilding als Sport. Da arbeiten die Bodybuilder stark an ihrem Image. Der Bodybuilder-Körper ist stark visuell geprägt. Man erkennt diesen Body.

Es gibt einen Witz unter Bodybuildern, der eigentlich sehr ernst gemeint ist: Wenn ein Tischtennis-Profi in der Badehose am Strand entlanggeht und niemand erkennt ihn als solchen, dann ist das kein Problem für ihn. Er bleibt trotzdem ein Tischtennis-Profi. Geht ein Bodybuilder in der Badehose am Strand entlang und wird nicht als Bodybuilder erkannt, dann ist er eben keiner. Da geht es immer um das Body-Bild.

Kannst du das ausführen?

Die Mister-Olympia- und Mister-Universum-Bodybuilder, denen es einzig um Körperästhetik geht, sind immer auch Vorbilder für sie nacheifernde Amateur-Bodybuilder. Was mich dabei stets interessiert hat, ist, dass es dabei zu einer seltsamen Form von Pazifismus gekommen ist. Diese Bodybuilder setzen ihre Körper nicht wie im herkömmlichen Sport ein, weder schießen sie noch treten sie. Während andere Sportler in einem quasi kriegerischen Sinne gegeneinander antreten, treten Bodybuilder eigentlich nur als Bilder gegeneinander an. Da wird nicht gestochen, da wird nicht gefochten, da wird nicht gegrätscht, da wird nicht geschossen, sondern die Körper bleiben in einer Distanz zueinander, es zählen ausschließlich die ästhetischen Merkmale. Da mündet der Narzissmus in den Pazifismus.

Schwarzenegger hat ja mehrere Stationen in seinem Leben durchschritten. Hat ihn das Bodybuilding immer begleitet?

Auf der einen Seite hat Schwarzenegger betont, dass er dem Bodybuilding eigentlich alles verdankt. Dass er immer Bodybuilder bleiben wird. Das hat er bis zu einem gewissen Grad eingelöst. Gleichzeitig sieht man, dass er in unterschiedlichen Phasen durchaus sein Körperbild variiert. Als er begonnen hat, Mainstreamrollen zu spielen, hat er die Muskelmasse ein bisschen nach unten angepasst. Als Gouverneur hatte er schlichtweg nicht mehr die Zeit und Energie, so zu trainieren, wie er es früher tat.

Du hast in deinem Buch ja auch ein Strandfoto von ihm abgedruckt, einen Schnappschuss, auf dem er nicht ganz so gestählt und eingeölt ausschaut.

Es gab immer wieder Phasen, in denen er gesundheitliche Probleme hatte. Herzprobleme zum Beispiel, bei denen er ziemlich abgebaut hat. Als er nun wieder eine Herzoperation hatte, baute er erneut ab. Er ist jetzt aber dabei, sich wieder aufzutrainieren. Interessant ist der ruinenhafte Körper. Diese Paparazzi-Bilder, die da eine Zeitlang kursierten, wurden immer mit recht hämischen Kommentaren bedacht. Nach dem Motto: Da sieht man mal, wie verfallen dieser Mann ist. Das ist aber nicht präzise.

Warum?

Man sieht selbst jetzt noch die Reste der „alten Pracht“. Sein Bizeps ist immer noch sehr ausgeprägt. Insofern habe ich in meinem Buch geschrieben: Es ist eigentlich eine Ruinenästhetik. In der Ruine schlummert immer noch die Größe vergangener Tage. Man spürt und ahnt sie, gleichzeitig ist sie natürlich dem Zerfall preisgegeben.

Er schafft es, scheinbar Paradoxes in seiner Person zu vereinen. Sowohl Naturschutz wie auch die Befürwortung der Todesstrafe. Wie funktioniert das?

Das schließt sich ja nicht aus! Generell steht Schwarzenegger symptomatisch für die Zeit, in der wir heute leben: Die alten Gegensätze und Kategorien funktionieren nicht mehr. Wir finden bei den Alt Rights etwa auch Homosexuelle. Unsere Sprache hinkt der hybriden Realität hinterher. Wir gehen immer noch davon aus, dass zum Beispiel eine progressive Umweltpolitik und eine harte Law-and-Order-Politik nicht miteinander kompatibel wären. Diese Gegensätze sind ein stückweit bereits verschwunden.

Was heißt das bezogen auf Schwarzenegger?

Ihn begleitet dieses Konträre, Paradoxe und Hybride von Beginn an. Das zeigt sich schon in seiner Ehe mit einer Kennedy-Nichte. Er selbst ist Republikaner. Wenn man das positiv betrachtet, könnte man sagen, er sei ein Beispiel für gelingende Koexistenz. Negativ betrachtet kann man festhalten, das sei ein Anything goes. Eine Beliebigkeit, die letztlich immer im Autoritarismus endet, weil diese Widersprüche eben doch nicht so einfach kombinierbar sind, und irgendwann nach einer harten Hand gerufen wird, die die Dinge auflöst.

Eine tolle Beobachtung in deinem Buch ist die von der „lebenden Skulptur“. Der Bildhauer des eigenen Körpers quasi.

Es ist ein sehr alter Wunsch und Mythos, tote Artefakte zu verlebendigen. Davon handelt der Pygmalionmythos. Es geht darum, dass der Bildhauer, damals noch mit der Hilfe einer Göttin, seiner Skulptur Leben einhaucht. Heute ist es genau umgekehrt: Wir haben häufig das Bedürfnis, etwas Lebendiges, nämlich uns selbst, in Richtung einer Skulptur zu entwickeln, uns also selbst wie ein Artefakt zu behandeln, das man modellieren, umgestalten, perfektionieren kann.

Das ist eine eigene Logik?

Ja. Man beginnt an einem Punkt, man arbeitet, man transformiert, man redigiert, man transformiert abermals. Schwarzenegger ist das perfekte Beispiel für das lebendige Kunstwerk, aber nur die Spitze des Eisbergs. Wir sind alle ein bisschen Schwarzenegger, nur nicht so radikal. Wir designen alle unser Leben, wir präsentieren uns in den sozialen Netzwerken, ändern unsere Haartracht, benutzen Beautynails. Also wir sind alle ein bisschen Kunstwerk, wir sind alle ein bisschen Skulptur.

Er bezieht sich auch auf Bereiche außerhalb des Bodybuildings. Weil andere Bodybuilder dem Sport treu bleiben, er aber scheinbar weitergezogen ist.

Bei ihm schlägt diese Logik des Bodybuildings auf das gesamte Leben um. So wie er seine Muskeln aufbaut, so baut er seine Karriere auf. Bei Schwarzenegger vollzieht sich der Übergang vom Body- zum Lifebuilding. „Pumping Life“ – ein Leben als Aufbauprogramm.

