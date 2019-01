Sebastian Schneberger bringt das scheinbar Gegensätzliche auf einen Nenner – denn Polo in Münster klingt zunächst, als würde man Töttchen beim schicken Ascot-Rennen servieren. Beim jährlichen Polopicknick jedoch heißt es nicht Lachs, sondern Schnitzel; nicht Haute Couture, sondern Jeans – die hiesigen Fans lieben es. Sebastian und sein Team machen’s aus Spaß am Sport und außerdem für einen guten Zweck. Der münstersche Spieler erzählt mir etwas über die Hintergründe des Events – denn bald heißt es wieder …

Von Arndt Zinkant

Gerade ist Deutschland aus der WM geflogen – aber du spielst dieses Jahr mit einem amtierenden Weltmeister…

Genau, mit Valentin Novillo Astrada, einem Freund von mir. Der hat gerade mit der argentinischen Nationalmannschaft den Titel gegen Chile geholt. Valentin spielt mit mir seit fünf Jahren zusammen, und natürlich trainieren wir auch gemeinsam, wenn ich gerade in Argentinien bin. Wir haben gerade letztes Wochenende das Turnier in Paris gewonnen, das eines der wichtigsten in Frankreich ist.

Und der ist in Münster dabei, in deiner Mannschaft? Dann haben die anderen ja fast keine Chance.

Nein, das kann man so nicht sagen, (lacht) es ist ja ein Teamsport! Einer kann da nicht alles alleine reißen. In jedem Jahr haben wir beim Polopicknick extrem starke Teams, die immer wieder versuchen, neue Spielzüge und Taktiken zu entwickeln. In jedem Team ist mindestens ein Top-Spieler dabei. Insofern bin sehr gespannt, was in Münster diesmal als Ergebnis herauskommt.

Also alles offen – trotz Weltmeister?

Ja.

Ich dachte, so richtige Ligen bzw. Nationalmannschaften gäbe es im Polo nicht.

Es ist so: Um eine Weltmeisterschaft auszurichten, wird das vom Handicap her begrenzt. Ich glaube, Deutschland käme vom Maximal-Handicap her auf 12. Und Argentinien käme auf 40!

Dann hätte Deutschland ohnehin keine Chance…

Nee, eher weniger. Es gab dann Vorausscheidungen in den jeweiligen Ländern, die vom Handicap etwa gleichauf waren. Am Ende hat dann – wenig überraschend – Argentinien gewonnen.

Wie hart müssen die Tiere für diesen Sport sein?

Sicherlich ist Polo ein sehr schneller Sport, aber es ist im Grunde viel pferdegerechter als Spring- oder Dressurreiten, denn sie müssen halt das tun, was sie sowieso können – laufen. Ansonsten steht der Schutz der Tiere an erster Stelle: Ihre Beine und Gelenke werden dick bandagiert, ihren Schweif flechten wir zusammen, damit sich unsere Schläger nicht darin verfangen können. Die Pferde sind Hochleistungssportler. So ein Polopferd ist leicht zu handhaben und gut trainiert. Schon aus Gründen der eigenen Sicherheit! Denn wenn ein Pferd nicht hundertprozentig fit und verlässlich ist, und es fällt beim Sturz auf mich, dann sitze ich vielleicht im Rollstuhl.

Damit die Besucher des Polopicknicks ebenfalls verstehen, was auf dem Feld passiert – kannst du die Spielregeln in zwei Sätzen zusammenfassen?

Es gibt ein weitläufiges Spielfeld von 150 x 280 Metern. Außerdem zwei Mannschaften und zwei Tore.

Okay, dann vielleicht doch etwas ausführlicher ...

Als Grundregel gilt, dass die Fluglinie des geschlagenen Balls Vorfahrt hat. Diese Linie darfst du nicht kreuzen. Es ist also nicht wie beim Fußball!

Was darf ich denn?

Wenn jemand den Ball spielt und ich neben ihm reite, darf ich ihn abdrängen oder wegdrücken.

Das machen die Pferde mit?

Viele Polopferde waren vor ihrer sportlichen Karriere Arbeitstiere von Gauchos in Argentinien – sie haben dort Kühe getrieben und Zäune gezogen.

Dann kamen die Tiere vom Acker zur High Society?

Jetzt kommt das schon wieder!

Was meinst du?

Dass Polo im gleichen Atemzug mit der High Society oder Luxus genannt wird.

Ist es denn nicht so?

Die meisten denken bei „Polo“ direkt an Ascot und die vornehme Gesellschaft, und sicherlich weht auch ein Hauch davon beim Polopicknick mit – aber nur im positiven Sinne: Wir heißen alle willkommen und möchten, dass jeder ein schönes Wochenende beim Polo verbringt. Die britischen Soldaten, die in Münster stationiert waren, hatten zum Beispiel einen Poloplatz in Handorf und haben dort ein paar Mal im Jahr Turniere veranstaltet – keine Spur von „High Society“.

Hast du da auch mitgespielt?

Dort liegen meine Anfänge. Damals wurde übrigens der Gin von der britischen Army bezuschusst – sensationell! (lacht) Das ist genau die Art von Polo, wo ich mit dem Polopicknick hinwollte – Spaß sollte immer im Vordergrund stehen!

Wie kamst du überhaupt auf die Picknick-Idee? Wer eigenes Essen mitbringt, sorgt ja kaum für Umsatz.

Wir sind in der glücklichen Lage, damit kein Geld verdienen zu müssen, sondern wollen das auf der Charity-Ebene machen, auch zum Nutzen der Region. Natürlich gibt es trotzdem jede Menge Getränke, Essen und andere Kleinigkeiten zu kaufen. Man kann, muss also nicht alles selber mitbringen.

Und dabei kommt was rum?

Klar, wir spenden ja zusätzlich auch einen Großteil der obligatorischen Startgelder. Dadurch haben auch die Teams und Spieler das Gefühl, gemeinsam etwas richtig Gutes zu unterstützen und das Turnier behält seinen freundschaftlichen Charakter.

„Freundschaftlicher Charakter“? Gibt es normalerweise Zoff auf dem Platz?

(lacht) Es kann durchaus sein, dass alle beim Spielen austicken und „lieber tot als Zweiter“ sein wollen. Am Ende sitzt man aber wieder zusammen und schießt sich auf den Schiedsrichter ein. Das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen, ist letztlich immer größer als die Konkurrenz untereinander. Was nicht heißt, dass sich alle lieben, klar.

Was mich auch gewundert hat, ist, dass es gemischte Teams gibt – also Männer und Frauen gegeneinander spielen. Ist das normal?

Jein. Ab einer gewissen Schwierigkeitsstufe werden die Teams rein männlich. Seit einiger Zeit gibt es aber auch Frauen-Teams. Soviel zum Thema Eman(n)zipation. (Lacht) In Münster sind eigentlich immer zwei oder drei Mädels dabei.

Auf welchem Niveau spielen die Teams?

Das ist bereits ein Topniveau! Bei uns hat zum Beispiel schon Thomas Winter mitgespielt – mit einem Handicap von +4.

Was bedeutet Handicap von „+4“?

Ähnlich wie beim Golf wird jedem Polospieler ein Handicap zugeteilt, das auf seinen bisherigen Leistungen basiert. Die Skala beginnt mit den Anfängern bei -2 und reicht bis zur sehr seltenen +10.

Jetzt haben wir etwas über die Spieler gehört, kommen wir nun zu den Pferden – wie groß sind die?

Ungefähr so!

Ach, das ist ja fast ein Pony! Und mit dem einen reitest du ein ganzes Turnier?

Nicht mit einem allein! Das Pferd ist ein entscheidender Faktor im Spiel – 80 Prozent der Leistung eines Spielers kommen vom Pferd. Das heißt, wenn ich sieben Minuten spiele und nach fünf Minuten mein Pferd austauschen kann, habe ich einen großen Vorteil.

Sind das ganz normale Pferde oder eine spezielle Rasse?

Es sind schon normale Pferde – also es gibt keine besondere Rasse für Polo, allerdings nehmen wir meist argentinische Pferde, oft mit einem Einschlag von Rennpferden oder Vollblütern.

Warum aus Argentinien? Hat das mit dem Ursprung des Polosports zu tun?

Auch, aber es liegt hauptsächlich daran, dass diese Pferde kleiner und Vollblüter sind – also einen höheren Blutanteil haben. Dass Polo in Argentinien beheimatet ist, liegt unter anderem aber einfach an der Fläche: So ein Polofeld hat die Größe von sieben Fußballfeldern!

Werden die Tiere auch dort gezüchtet?

Ja, denn da laufen so viele in der Pampa rum, dass man eine größere Auswahl hat. Um in Deutschland ein gutes Polopferd zu züchten, müsste ich zu lange nach passenden Fohlen suchen.

Wie viele Pferde nimmst du für ein Turnier mit?

Bei einem Spiel mit vier Spielzeiten bringe ich sechs Pferde mit – so kann ich stets wechseln.

Stört das nicht unheimlich den Spielablauf, wenn die Spieler ständig ihre Untersätze wechseln?

Nein, da das Spiel dafür nicht angehalten wird. Man sollte sich also gut überlegen, ob und wann man wechselt – eine günstige Gelegenheit ist zum Beispiel bei einem Foul. Der Wechsel an sich sollte natürlich dementsprechend zügig gehen.

Springen die Spieler wie beim Western von einem Pferderücken zum anderen?

Ich mache das wirklich. Wenn es klappt, hat das in der Tat was vom Ponyexpress – wenn man aber hängenbleibt … (lacht)

◊◊◊