Henrike Jacob festes Ensemblemitglied am Theater Münster.

Münsters Opernfans lieben Henrike Jacob. Sie hat mit ihrem sinnlichen, wandelbaren Sopran vielen Inszenierungen am Theater Münster ihren Stempel aufgedrückt. „La Traviata“, „Lulu“, „Alcina“ oder „Romeo und Julia“ – das sind die Partien, die sie selber nennt. Da wogen große Gefühle, da kann sie ihre Seele ausbreiten, um die des Publikums zu berühren. Zehn Jahre ist Henrike Jacob nun am Theater festes Ensemble-Mitglied gewesen – nun arbeitet sie freischaffend. Und wird am 17. August bei den „Schloss Classix“ zu hören sein. Unser Gespräch streift akrobatische Regie-Einfälle, subtile Franzosen und den robusten Kehlkopf einer Sängerin.

Von Arndt Zinkant

Wie bereiten Sie sich auf ein Konzert wie aktuell die „Schloss Classix“ vor? Sie kennen das Deutsche Film- orchester Babelsberg und Robert Reimer, den Dirigenten, ja noch nicht.

Man muss selbstverständlich immer sehr gut vorbereitet sein, vor allem aber, wenn man sich als Musiker noch nicht kennt. Und man muss wissen, wo es vielleicht eine Fermate gibt, welche Tempi, und wo man ganz besonders aufeinander hören muss. All diese Fragen müssen geklärt sein, wenn es dann in die Generalprobe geht – die meist am selben Tag stattfindet. Das erzeugt schon etwas Spannung im Vorfeld.

Durften Sie sich die Arien aussuchen?

Nein, denn es ging ja darum, dass es Arien aus bekannten Filmen sein sollten. Da fiel die Wahl von Seiten der Veranstalter auf die Arie der Lucia di- Lammermoor und aus der Traviata die große „Abschiedsarie“.

…aus den Filmen „Das fünfte Element“ und „Pretty Woman“. Haben sie eine Lieblings-Filmmusik?

Da gibt es in der Tat so einige: „Gladiator“ oder „Der schmale Grat“ mit Musik vom grandiosen Hans Zimmer. Oder aber die wunderbare Musik aus dem „talentierten Mr. Ripley“. Und davor noch „Der mit dem Wolf tanzt“. Oder die aus „Der Liebhaber“. Manchmal eben monumental und manchmal ganz subtil.

Wie blicken Sie auf Ihre zehn Jahre am Theater Münster zurück?

Die vergangene Spielzeit war leider meine letzte als festes Ensemblemitglied. Die Leitung verfährt so, dass man sich nach gewisser Zeit von seinen Sängern verabschiedet. Insbesondere, wenn die Theaterleitung sich verändert. Ich finde es schade, weil ich diese Verbundenheit zum münsterischen Publikum habe – und weil ich diese Stadt liebe. Ich war mit Herzblut auf dieser Bühne hier in Münster. Aber auch meine zehn Jahre sind eine lange Zeit, und ich bin dafür dankbar.

Wie muss man sich da den Sänger-Alltag vorstellen?

Der ist natürlich mit einer Bürotätigkeit nicht zu vergleichen, weil wir immer wieder andere Aufgaben haben. Aber was stets vorhanden sein muss, ist die Spannung. Sie muss immer hundertprozentig da sein. Auch wenn man viel Erfahrung hat, gilt: jeden Abend von der ersten bis zur letzten Note abliefern. Da wir immer nur Einjahresverträge haben, ist das durchaus spannungsgeladen. Da hatte mein Körper sozusagen registriert: „Krank zu sein ist nicht drin“.

Das geht?

Anscheinend – denn ich war tatsächlich immer entweder im Vorfeld krank oder danach. Einzige Ausnahme: Bei der Premiere von Cendrillon hatte es mich doch erwischt. Trotzdem habe ich die Vorstellung irgendwie geschafft und bin daraufhin zum Arzt. Und der sagte: „So etwas habe ich noch nie gesehen!“ Ich war nämlich „oben“ krank, also im Hals – und „weiter unten“ krank, also auf den hustenden Bronchien. Aber der Kehlkopf sah ganz normal aus! Das war schon ein bisschen “speziell“ (lacht).

Im Gedächtnis geblieben ist mir Ihre tolle „Alcina“ von Händel aus dem letzten Jahr. Wie oft kommt eine so perfekt stimmige Inszenierung eigentlich vor?

Wir haben ja mit dem Regisseur Sebastian Ritschel – der jetzt einmal erwähnt sein soll! – so toll gearbeitet, weil er ja auch Dirigieren und Gesang studiert hat. Er weiß einfach, wie es sich anfühlt, wenn man sich auf der Bühne singend bewegen muss. Und wie oft so etwas vorkommt? Ich würde sagen, in knapp der Hälfte der Fälle. Es gibt ja andererseits auch Regieeinfälle, da muss man quasi auf dem Kopf stehen oder Sackhüpfen.

Was sind die Vor- und Nachteile eines eher kleinen Theaters wie in Münster?

Als Vorteil fällt mir sofort das Stichwort Ensemble ein. Wir haben in Münster ein sehr, sehr freundliches Ensemble. Das kommt aus uns selbst heraus. Uns Sängern ist es wichtig, dass jeder an seinem Platz respektiert wird – da gibt es weder Neid noch Konkurrenzkampf. Wir haben sogar eine Whatsapp-Gruppe, Motto: „Gehen wir nach der Probe noch zusammen aus?“. So was haben Sie an großen Häusern eher selten. Da gibt es sehr wohl Rangeleien und Stutenbissigkeit, denn die Leute dort sehen ihr Theater oftmals als Sprungbrett zu noch etwas Höherem. Das muss man mögen. Wenn dort dann acht Soprane oder acht Mezzi engagiert sind, gibt es eben auch Rangeleien.

Dann ist Münster genau das Richtige für sie.

Absolut. Deswegen bin ich ja auch bewusst hiergeblieben. An einem mittelgroßen Haus kann man problemloser viele Hauptrollen singen.

Die sind ja ohnehin meist dem Sopran vorbehalten. Haben Sie mal gedanklich durchgespielt, wie das Leben als Altistin so wäre?

Oh, gute Frage! Die Kolleginnen im Mezzo oder Alt sind meist viel „chilliger“. Es gibt da über unsereins nicht umsonst diesen blöden Witz: „Wie singt sich ein Tenor oder Sopran ein?“ (Singt vor:) „Io, io, io... Ich, ich, ich... Me, me, me, me“ – also sehr Ich-bezogen. (lacht) Das ist bei Instrumentalisten aber auch so. Die ersten Violinen, das sind quasi die Soprane. Das haben wir ja in dem Stück „Orchesterprobe“ vorgeführt; da wurde jedem Instrument ein Charakter zugewiesen. Genauso ist es nicht selten!

Und welche Partien mögen Sie besonders?

Sie hatten ja gerade die „Alcina“ genannt, diese schillernde Frauenfigur, die sich durch Liebe, Begehren, Zorn, Enttäuschung, Rage, Gewalt und Einsamkeit sang, war für mich wirklich eine Wucht! Das hatte, wie gesagt, auch mit der tollen Inszenierung zu tun und auch mit den Kostümen. Wenn ich irgendwelche Lumpen tragen muss, dann bewege ich mich ganz anders und fühle mich auch anders. Aber dieses „Alcina“-Kleid, das schwarz wurde, sobald von oben Regen fiel – so etwas ist ein Geschenk! Weitere Rollen sind die Traviata, die Lulu natürlich und die Lucia. „Romeo und Julia“ war auch schön, weil ich da mit meinem geschätzten Tenorpartner Youn-Seong Shim singen durfte. Diese Zusammenarbeit war immer ganz toll.

Haben Sie Vorbilder?

Früher schon – das ließ ich aber dann schnell sein, weil man sonst Gefahr läuft zu kopieren. Ich bin oft bei den gehypten Sängerinnen nicht ganz d‘accord. Wenn Sie mich dagegen nach einer Schauspielerin fragen, würde ich sofort Meryl Streep nennen. Das ist für mich eine richtige Diva, die mich umhaut. Bei der Oper fiele mir Anne-Sofie von Otter und Anja Harteros ein... und Anna Netrebko kann mich auch rühren. Es ist zwar nicht immer perfekt, aber das muss auch nicht sein. Wer ist das schon? Was ist menschlicher als Fehlbarkeit?

Sie sind ja durch ihre Herkunft aus Saarlouis auch frankophil. Wirkt sich das künstlerisch aus?

Ich glaube schon. Oje, jetzt muss ich das erklären… Franzosen haben eine andere Subtilität als Deutsche, das hört man auch schon an der Musik. Das „Deutsche Requiem“ von Brahms ist etwas völlig anderes als das Requiem von Fauré. Das ist so verspielt! Für Deutsche klingt das wie Zuckerwatte.

Man merkt den Unterschied ja auch an dem berühmten Roman „Aimez vous Brahms?“ Das würde man hier gar nicht fragen.

Genau. Und ich schöpfe ja sozusagen aus dem einen und dem anderen. Die Mentalitäten sind so unterschiedlich, obwohl wir als Nachbarn so dicht bei- einander sind. Aber doch auch so weit entfernt von der Sensibilität her, vom Weltbild und dergleichen. In Deutschland gibt es ein großes Zugehörigkeitsgefühl, auch der Gemeinschaftsbegriff ist ganz wichtig. Nachbarschaft, Vereinsmeierei usw. – das ist sehr deutsch. Der Franzose ist individualistischer, ein bisschen eigen, aber sehr subtil. Was mitunter etwas irritierend sein kann. Aber so eine ganz ausgeklügelte Mousse au Chocolat ist doch was Leckeres, oder? (lacht)

Und die französischen Filme erst, und die Weine!

Die leben schon sehr gut dort. Und sind auch chauvinistisch – stolz darauf, was sie sind. Ein eigenwillig liebenswertes Völkchen, das es liebt zu genießen, aber auch zu leisten. Ich hörte z.B. von Unternehmern, dass die Franzosen, wenn es ums Verhandeln geht, immer völlig anders vorgehen als andere Nationalitäten. Irgendwie ist es komplizierter, und wenn ich böser wäre, würde ich sagen: sperrig überzüchtet. Aber das kann in der Kunst dann wunderbare Werke hervorbringen.

Wenn jetzt eine ganz junge Sängerin zu Ihnen käme: „Ich will klassische Sängerin werden“ – was würden Sie ihr raten?

Üben! (lacht) Es kommt immer auf den Menschen an: Wieviel Leidenschaft spüre ich? Ich würde ihr erstmal zuhören – und dann auch ehrlich sein: Viele junge Leute werden gefördert, bei denen aber schon erkennbar ist, dass es nie etwas wird. Die Enttäuschung, nach einer langen Studienzeit festzustellen, dass es nicht reicht, ist viel schlimmer. Es gibt ja auch noch den alternativen Ratschlag: „Ich glaube, du wärst im Konzert- und Oratorienbereich gut aufgehoben. Da sehe ich Deine Zukunft.“

