Julian Voloj ist Münsteraner – der vor Jahren nach New York zog, wo er mit seiner Familie als Fotograf lebt. Julian ist auch Autor von „Graphic Novels“, wie die Comics für Erwachsene offiziell heißen. Unser letztes Interview führten wir über seine Comic-Adaption der „Judenbuche“ von Annette von Droste-Hülshoff. Da schlug quasi das Herz des Münsteraners. Das Herz des New Yorkers Voloj beflügelte indes sein neuestes Buch: Die „Joe Shuster Story“. Es ist die wahre und traurige Geschichte jenes Mannes, der im New York der 30er Jahre den legendären Helden Superman erfand. Und um die Früchte seiner genialen Idee betrogen wurde.

Von Arndt Zinkant

Hast du als Kind Superman gelesen? Ich schon!

Aber selbstverständlich. Hinterm Bahnhof gab es früher einen Second-Hand-Laden, wo man die Ehapa-Superbände für eine Mark kaufen konnte. Sobald ich genügend Taschengeld gespart hatte, ging’s immer dorthin, um sich ein paar Hefte zu kaufen.

Hast du die Hefte noch?

Ja, die Sammlung gibt es immer noch im Keller meiner Eltern. Und als ich letzten April in Münster war, durchstöberte ich die alten Hefte. Als ich dann sah, wie plötzlich von einem auf das andere Heft die Namen Siegel und Shuster auftauchten, war das eine interessante Überraschung. Als Teenager hatte ich mir natürlich keine Gedanken gemacht, wer eigentlich Superman erfunden hatte – aber nun war es schon bewegend, das zu sehen, weil ich jetzt die traurige Geschichte der Superman-Erfinder kenne.

Was gefiel dir an der Figur am meisten?

Was Superhelden attraktiv macht, ist die einfache Weltsicht. Gut gegen Böse – und dass das Gute immer gewinnt. Ich muss jedoch eingestehen, dass Superman nicht unbedingt mein Favorit war. Die Spinne fand ich ganz gut, vor allem da man sich mit Peter Parker und seinen Teenagerproblemen identifizieren konnte. Und am Besten gefiel mir Batman, da er keine Superkräfte hatte, sondern sich alles selbst erarbeiten musste. Was mir damals nicht bewusst war: dass Superman der Allererste war und alle Superhelden mehr oder weniger eine Kopie des Konzepts waren.

Wie bist du überhaupt auf die faszinierende – weil tragische – Biographie von Joe Shuster gestoßen?

Mich hat die Ursprungs- geschichte der amerikanischen Comics schon immer fasziniert, und es gibt hier in Amerika einiges an Sekundärliteratur zu dem Thema. Hinzu kommt, dass ich hier in New York viele Comicveteranen kennengelernt habe, die mir viele faszinierende Anekdoten erzählten. Mir war klar, dass die Ursprungsgeschichte der Comics als Comic erzählt werden muss – und da niemand anders das tat, nahm ich das selbst in die Hand.

Warum konzentrierst du dich auf Shuster, wo doch die Figur im Team mit Jerry Siegel erfunden wurde?

Das war eher Zufall. Ich begab mich 2013 in Cleveland auf Spurensuche in der Gegend, in der Siegel und Shuster aufwuchsen. Damals hatte ich vor, die Geschichte in der dritten Person zu erzählen, doch dann erfuhr ich ein paar Monate später, dass die Columbia University eine Kiste mit Briefen und Dokumenten aus dem Nachlass von Joe Shuster erhalten hatte. Darunter waren teilweise herzzerbrechende Briefe an Freunde und Bekannte, in denen er von seinen Geldsorgen schrieb. Als ich vom Leid Shusters im O-Ton las, wurde mir klar, dass er der Erzähler sein sollte, zumal er zeitlebens ein Schattendasein führte.

In wessen Schatten?

Einerseits stand er im Schatten seiner Figur Superman, andererseits in dem seines kreativen Partners Jerry Siegel. Somit ist es das erste Mal, dass er ins Rampenlicht geholt wird. Eine späte Ehrung also.

Was ist das Besondere am Stil von Zeichner Thomas Campi? Die „Süddeutsche“ fühlte sich an Edward-Hopper-Gemälde erinnert…

Ich wollte „Americana“ zeigen – Bilder, die nostalgisch vom Amerika der 30er bis 50er erzählen. Edward Hoppers Realismus ist definitiv ein Beispiel dafür, was ich im Kopf hatte. Daher war ich sofort von Thomas’ Stil begeistert, der dies widerspiegelte.

Wie hast du das Thema recherchiert? War es schwierig, an die persönlichen Dokumente Shusters zu gelangen?

Ich bin das Projekt wie eine Seminararbeit an der Uni angegangen. In der ersten Phase ging es um die intensive Aus- einandersetzung mit dem Stoff. Wie schon erwähnt, besuchte ich zunächst Cleveland, um mir einen Eindruck von der Heimatstadt der beiden zu machen. Dann las ich fast alles, was es an Literatur zu dem Thema gibt, also Sekundärliteratur, alte Comics aus der Zeit, von denen viele nun digitalisiert sind, interviewte Experten, die mir teilweise Einblick in ihr Privatarchiv gaben. Und dann las ich die bereits genannten Briefe von Shuster, die sich in der Sammlung der Columbia University befanden. Es war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt.

Ich habe gelesen, dass die Comic-Szene der 30er Jahre stark von jüdischen Zeichnern geprägt war. Bezogen auf Hollywood wusste ich das – diese Schauspieler waren Emigranten. War das bei den Zeichnern ebenso?

Ja, das hatte mit Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu tun. Juden waren oftmals Jobs in der Werbebranche verwehrt, wo ähnliche Talente gefragt waren wie im Comicbereich. Daher arbeiteten jüdische Illustratoren und Autoren für Comicverlage. Als dann dank Superman plötzlich Comics zum Massenmedium wurden, war die Gründergeneration fast ausschließlich jüdisch, man denke nur an Pioniere wie Jack Kirby, Joe Simon, Stan Lee, Bob Kane, Bill Finger, Will Eisner usw. Niemand hatte damals gedacht, dass auch 80 Jahre nach dem Debüt von Superman Superheldencomics lukrativ sein würden, geschweige denn ein weltweiter Exportschlager.

Eine weitere Gemeinsamkeit scheint die Kommunisten-Hatz der McCarthy-Ära gewesen zu sein – nicht nur gegen Hollywood, sondern offenbar auch gegen (Comic-) Verleger und Autoren.

Ganz genau. Das prangern wir in unserem Buch auch detailliert an. Die Hexenjagd gegen Comics in den 50er Jahren zerstörte fast die ganze Industrie. Es gab damals sogar öffentliche Bücherverbrennungen, und der Untersuchungsausschuss, der klären sollte, ob Comics jugendgefährdend seien, hatte ohne Zweifel antisemitische Untertöne. Es ist ein Schandfleck in der amerikanischen Geschichte, den wir nicht unerwähnt lassen wollten. Das einzig Gute, was aus dieser Hatz entstand, war das „Mad“-Magazin.

Siehst du die Allmachtsphantasie des Superhelden als psychologischen Reflex auf die erlebte Ohnmacht der verfolgten Juden? – Schließlich hat sich Superman ja die Nazis mal persönlich in einer Geschichte vorgeknöpft… Goebbels soll getobt haben.

Das ist eine Interpretation und spielte mit Sicherheit irgendwie unterbewusst mit rein. Superman entstand ja im selben Jahr wie die Reichspogromnacht. Die Figur ist aber auch von zeitgenössischer Popkultur beeinflusst. Klar, die Ursprungsgeschichte erinnert an die biblische Moses-Erzählung, aber wir finden eben auch die geheime Identität von Zorro. Clark Kent sieht aus wie der damals populäre Harold Lloyd, Metropolis ist natürlich eine Hommage an den Fritz-Lang-Film usw. Dass die paranoiden Nazis Superman als jüdische Propaganda sahen, überrascht natürlich nicht.

Ist die „Joe Shuster Story“ eine rein historische Geschichte oder irgendwie auch zeitlos?

Es ist eine Parabel auf den Kapitalismus. Klar, es geht um einen konkreten Fall, sozusagen die Ursünde im Comicparadies, aber es ist eine relativ zeitlose Geschichte, da es vielen anderen ebenso erging wie Siegel und Shuster. Da Superman nach wie vor ein Goldesel ist, war es notwendig, seine Ursprungsgeschichte und die Leidens- geschichte seiner Erschaffer, die vielen unbekannt war, zu erzählen.

Wie viel von „deinem“ New York steckt in den Bildern und der Story?

Die Geschichte fängt in Sunny-side, einem Viertel im Stadtteil Queens an, das seit mehr als einem Jahrzehnt meine Heimat in New York ist. Das ist ein kleiner Insidergag, den ich einbaute, ansonsten ist das New York, das im Buch zu sehen ist, nicht unbedingt ‚mein’ New York. Auch wenn ich Orte wie etwa den Grand-Central-Bahnhof oder Gebäude wie das berühmte Empire State Building fast täglich sehe.

Darf man fragen, wie erfolgreich deine Graphic Novels finanziell waren? Hat es sich gelohnt, oder ist es mehr Idealismus?

Graphic Novels macht man mit viel Idealismus. Gewiss, die Joe Shuster-Erzählung wird dieses Jahr in acht Ländern erscheinen, und die deutsche Erstausgabe ist auch so gut wie ausverkauft, aber das heißt nicht, dass der Arbeitsaufwand auch nur ansatzweise gerecht entlohnt wurde. Es gibt einfachere Wege, Geld zu verdienen, aber es ist eben, was man hier in den USA ein ‚labor of love’ nennt.

Das bringt uns zum finanziellen Desaster von Shuster und Siegel, die die Rechte an der Figur abgetreten hatten. Muss man als Kreativer daraus eine Lehre ziehen? Niemals Rechte verkaufen!

Es ist die Ursünde der amerikanischen Comicindustrie. Keine Frage. Aber man darf nicht vergessen, dass die beiden einen Standardvertrag unterschrieben, da vor Superman noch kein anderer Comic Millionen Hefte verkaufte. Leider ist hier in den USA das „work for hire“ Konzept noch immer gang und gäbe. Es besagt, dass all die Arbeit, die man als Angestellter des Verlags leistet, dem Arbeitgeber gehört.

Shuster und Siegel sind ja kein Einzelbeispiel!

Nein, man denke etwa an Alan Moore, dessen „Watchmen“ auch noch dreißig Jahre nach der Ersterscheinung gegen den Willen des Autors gnadenlos von „DC Comics“ vermarktet werden.

Immerhin gönnst du deinem Helden ein gewisses Happy End…

Es ist eine amerikanische Geschichte, daher musste sie ein Happy End haben. Aber das wollen wir hier nicht verraten, da die Leute das Buch ja lesen sollen.

