Mir geht es wie den meisten Sterblichen: Ich freue mich über jeden Tag, an dem ich auf eine Fahrt im Krankenwagen verzichten kann. Die ehrenamtlichen Helfer der Johanniter, Malteser, des ASB und DRK sehen das jedoch anders – die Damen und Herren rücken in ihrer Freizeit aus, um uns im Notfall beizustehen. Seit geraumer Zeit schrillen bei den vier gemeinnützigen Hilfsorganisationen Münsters allerdings die metaphorischen Alarmglocken. Herr Weber vom Arbeiter-Samariter-Bund und Sprecher des Bündnisses der Hilfsorganisationen „Gemeinsam für Münster“ erklärt mir, wieso.

Von Stadtgeflüster

Herr Weber, ein Gedankenexperiment: In Münster herrscht Ausnahmezustand – es schüttet wie aus Eimern, sämtliche Keller laufen voll. Zeitgleich passiert ein Busunfall auf der Wolbecker Straße – und unsere Redaktion brennt. Was tut der ASB, um uns zu retten?

Oha. Also direkt am Anfang zum Verständnis: Der ASB rettet Sie nicht im Alleingang, sondern unterstützt mit den anderen drei Hilfsorganisationen – sprich DRK, Johanniter und Malteser – die Feuerwehr. Soll ich das noch ein bisschen ausführen?

… das wäre ganz gut.

(lacht) Kommt man nicht aus dem Bereich, steigt man da anfangs kaum durch. Also: Der Rettungsdienst ist in Münster eigentlich Sache der Feuerwehr. Diese stellt jeden Tag so und so viele Rettungs- und Feuerwehrwagen bereit, mit denen sie das typische Geschehen in der Stadt abdecken kann. Passiert nun mehr als gewöhnlich, werden die Hilfsorganisationen ebenfalls alarmiert. Bei vielen Verletzten etwa.

Wie viel sind viele?

So sechs, acht, zehn Verletzte. Sowas fällt aus der Reihe, das kann die Feuerwehr nicht allein stemmen. Wenn die ihre acht Rettungswagen auf die Autobahn schickt, sind keine mehr in Münster. Deswegen springen unsere Ehrenamtlichen ein. Und genau da nähern wir uns dem größten Problem: Die Stadt nimmt sehr gerne die unentgeltliche Unterstützung der Hilfsorganisationen an, hält uns aus dem hauptamtlichen Teil jedoch komplett raus.

Wenn lau, dann jau.

So könnte man das formulieren. Weil uns die Stadt nicht hauptberuflich involviert, haben wir keine Arbeitsstellen für Rettungsassistenten, können lediglich das Ehrenamt anbieten. Damit steht Münster hier in der Umgebung übrigens alleine da: Steinfurt, Coesfeld, Borken, Warendorf – überall sind die Hilfsorganisationen seit Jahren zumindest teilweise hauptamtlich in die Notfallrettung eingebunden.

Was heißt das?

Das heißt: Wir können unsere ausgebildeten Rettungsassistenten hier in Münster nicht fest einstellen, und die gehen deswegen beispielsweise nach Coesfeld, um dort zu arbeiten – ist ja nachvollziehbar. Dadurch brechen uns natürlich auch Ehrenamtliche weg.

Inwiefern?

Wer in Coesfeld arbeitet, engagiert sich dort ehrenamtlich, nicht in Münster. Diese Leute gehen uns hier verloren, das ist das ganz, ganz große Problem. Und nun hat sich die Situation nochmal drastisch verschärft, weil es ein neues Gesetz gibt: Demnach reicht es nicht mehr aus, einen Rettungsassistenten an Bord eines Rettungswagens zu haben – stattdessen muss es jetzt ein Notfallsanitäter sein.

Wo genau liegt da das Problem?

Die Ausbildung zum Rettungsassistenten kann ich berufsbegleitend machen – quasi als „Hobby“. Was nicht heißen soll, dass unsere Ehrenamtlichen nicht genauso gut ausgebildet wären wie die Beamten der Stadt Münster. Man kann schließlich nicht einfach irgendwen auf den Rettungswagen setzen. Genau mit diesen Leuten, die neben ihrem eigentlichen Beruf noch die Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht haben, konnten wir bisher unsere Wagen besetzen. Die Ausbildung zum Notfallsanitäter ist hingegen eine dreijährige Vollzeitausbildung. Das macht keiner, wenn er später nicht hauptberuflich in dem Job arbeiten kann. Und weil wir hier nun mal keine Stellen bieten können … tja.

Heißt also, bald können die Hilfsorganisationen keine Hilfe mehr sein.

In Sachen Rettungsdienst stimmt das leider. Aber nur kurz zwischendurch: Das klingt jetzt immer alles so einschneidend – ist es, aber man darf nicht vergessen, dass der Rettungsdienst, wenn es hochkommt, ein Viertel der Tätigkeit der Hilfsorganisationen ausmacht, eher weniger. Den Löwenanteil leisten wir ja in anderen Bereichen.

Wo zum Beispiel?

Ambulante sowie stationäre Krankenpflege, Fahrdienste für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Behinderungen, Jugendgruppen, Seniorencafés. Wir haben einen Kleiderladen, sind riesig groß in der Flüchtlingshilfe und der Kinderbetreuung. Es ist also bei Weitem nicht so, als wäre Rettungsdienst alles, was wir tun. Aber den machen wir natürlich auch gerne.

Für mich klingt es, als käme die Stadt ohne Unterstützung der Hilfsorganisationen ganz schön in die Bredouille.

Davon gehe ich ganz stark aus. Sagen wir so, ich kann mir nicht vorstellen, wie das vernünftig funktionieren sollte. Ich meine, es geht ja nicht bloß um solche seltenen Dinge wie Großbrände oder Überflutungen, sondern auch um die „alltäglichen“: den Rosenmontagszug, das Stadtfest, den Münsterland Giro, den Marathon. Nicht zu vergessen die zwei Preußenspiele jeden Monat, bei denen wir mit zwei bis vier Rettungswagen jedes Mal vor Ort sind – ehrenamtlich besetzt. Das werden wir künftig alles nicht mehr leisten können. Da werden also Fahrzeuge der Feuerwehr stehen müssen, mit städtischen Beamten. Das kostet wahnsinnig viel Geld – und funktioniert de facto gar nicht, weil so viel Personal schlicht nicht vorhanden ist.

Könnte Münster auf private Rettungsdienstanbieter zurückgreifen, wie jüngst zum Beispiel München? Bisher war das DRK für den Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest zuständig, nun hat sich die Stadt für einen Privatanbieter entschieden.

Das ist der Hauptknackpunkt, der überall diskutiert wird, auch auf europäischer Ebene. Das Problem ist, dass die Stadt viele Leistungen nicht einfach vergeben darf, sondern ausschreiben muss. Beispiel: Münster braucht vier zusätzliche Rettungswagen für den Regelbedarf. Das muss sie europaweit ausschreiben, und jeder Rettungsdienstanbieter – aus Italien, Rumänien, Dänemark, von überall – kann sich darauf bewerben.

Okay, soweit komme ich mit.

Jetzt hat das Europaparlament erkannt: „Moment. Das wird ja ein riesiges Problem, wenn ein privater Rettungsdienstanbieter die Hilfsorganisationen mit Dumpingpreisen aus diesem Bereich verdrängt, weil uns so das Ehrenamt wegbricht.“ Deshalb hat es eine Bereichsausnahme beschlossen – das bedeutet: Da, wo es um existenzielle Vorsorge für den Bürger geht, sprich Katastrophenschutz, Rettungsdienst, darf ich privilegiert direkt an die gemeinnützigen Hilfsorganisationen vergeben, da muss ich nicht ausschreiben.

Das klingt doch vielversprechend.

Ja, an sich definitiv. Die im Europaparlament wissen: So ein Anbieter stellt zwar Rettungswagen für eine Veranstaltung, aber wenn es wirklich zu einem Großbrand oder Ähnlichem kommt, schickt der ja nicht noch einmal 40 Ehrenamtliche – hat der ja gar nicht. Das ist ja ein Dienstleister. Das können nur die Hilfsorganisationen.

Ergibt Sinn.

Das Europarecht sagt inzwischen eindeutig, dass Rettungsdienstleistungen direkt an uns gemeinnützige Hilfsorganisationen vergeben werden dürfen. Nicht müssen, aber dürfen – das hat Münster aber nicht gemacht. Die erwähnten vier Rettungswagen hat sie europaweit ausgeschrieben.

Wieso?

Vermutlich, weil die Stadt Angst hatte. Diese Bereichsausnahme ist noch relativ frisch, und der skandinavische Privatanbieter Falck führt momentan schon eine Klage gegen die Stadt Solingen, weil die ohne Ausschreibung an die Hilfsorganisationen vergeben hat.

Mit welchem Argument?

Falck behauptet: „Das Europaparlament meint mit dieser Bereichsausnahme nicht den ASB oder das DRK – die sind keine gemeinnützigen Hilfsorganisationen, denn die sind in vielen Bereichen ja auch wirtschaftlich tätig.“ Jetzt muss der Europäische Gerichtshof die Frage beantworten, ob die Ausnahme wirklich uns – DRK, Malteser, Johanniter, ASB – mit „gemeinnützigen Hilfsorganisationen“ meint. Spoiler-Alarm: selbstverständlich.

Was bildet die Grundlage?

Wir sind ja als gemeinnützig anerkannt. Wir haben alle eine Bestätigung vom Finanzamt. Falck klagt trotzdem, auch um Zeit zu schinden, denn die Entscheidung wird vermutlich erst kommendes Jahr fallen. Bei der Stadt Münster hat diese Taktik fantastisch funktioniert, denn die dachte sich, dass sie mal lieber auf Nummer sicher geht und die Leistungen ausschreibt, statt verklagt zu werden. Aber ob das der richtige Weg ist?

Offenbar denkt die Stadtverwaltung das.

Was ich nicht verstehen kann. Da wird entschieden zu kurzfristig gedacht. Wir brauchen eine vernünftige, langfristige Lösung für Münster – keine für 2018, sondern 2020, 2030, 2040. Im Moment macht die Stadt durch ihre Art der Ausschreibung, der Vergabe die Hilfsorganisationen kaputt.

Was meinen Sie: Wird sich die Situation für die Hilfsorganisationen nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes verbessern?

Davon gehe ich aus. Also wenn die uns dann immer noch nicht berücksichtigen, plädiere ich persönlich dazu: Dann machen wir das nicht mehr. Aber davon sind wir ja Gott sei Dank noch weit genug weg. Ich denke, spätestens nach Bestätigung des EuGH wird Münster an uns vergeben – das hilft uns aber jetzt nicht. Denn eine Stadt vergibt ja nicht für ein oder zwei Jahre, sondern für vier oder fünf. Ausgerechnet das ist die Übergangszeit, in der ich noch Rettungsassistenten einsetzen darf, danach benötige ich Notfallsanitäter. Wir verpassen hier genau die Strecke, die wir brauchen, um unser Personal zu halten und auszubilden. Verlorene Zeit. Das dann wieder aufzuholen … das wird kaum noch möglich sein.

