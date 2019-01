So kann es gehen: Man dreht in den 80er Jahren Horrorfilme, und inzwischen inszeniert man am Schauspiel Theaterstücke. Ist Horror salonfähig geworden? Sitzen ehemalige Horrorfans nun im Theater? Jörg Buttgereit zieht nach über 30 Jahren Schaffen im Untergrund Bilanz fürs Stadtgeflüster.

Von Dominik Irtenkauf

Was können wir von deinem neuen Stück im September erwarten?

Bei meinem neuen Stück geht es um Giallos, italienische Schlitzerfilme. Der Titel sagt schon alles über den Inhalt: „Im Studio hört dich niemand schreien“ – da geht es um große Gesten, um die Synchronisation von Horrorfilmen. Da wird auf der Bühne ein italienischer Gruselstreifen synchronisiert. Synchronsprecher betreiben ja auch Overacting. Man sieht sie nicht, aber die legen alles in die Stimme rein.

Dazu passt, dass du auch Hörspiele machst. Viele Schauspieler lesen bei solchen Hörspielen. Das ist dann auch interessant, dass du ohne visuelle Aspekte arbeitest.

Ich arbeite bei den Hörspielen viel mit Synchronsprechern, die große Filmerfahrung haben, weil ich die Stimmen, die ich aus den Streifen kenne, hinüberretten will, sodass sich gleich Filmbilder beim Hörer einstellen. Also eigentlich drehe ich immer noch „Filme“, ich beackere das Thema noch.

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen den Medien?

Wenn man Film macht, ist man vielen finanziellen Zwängen untergeordnet. Einfach, weil Film so teuer ist – bei Hörspiel und Theater genießt man viel mehr Freiheiten.

Inwiefern?

Überführt man Filmstoffe ins Theater oder Hörspiel, kann man in Ruhe arbeiten. Das ist ein wenig bizarr, aber es scheint so zu sein, dass es genau die Sache ist, was die Leute so an mir schätzen, dass ich scheinbar immer am falschen Ort bin – beziehungsweise im falschen Medium.

Oder in verschiedenen Medien jeweils am falschen Ort? Dass die Fans sagen: Hätte Buttgereit doch lieber einen Film aus diesem Stoff gemacht!

Es ist manchmal aber witzlos, aus einem Stoff einen Streifen zu machen. Zu Captain Berlin, der Comicfigur, werde ich dazu immer befragt. Mittlerweile gibt es da ja Comics von, auch ein Theaterstück, zudem ein Hörspiel. Also eigentlich alle Formate, bis auf eine Spielfilmadaption. Was ja eigentlich das Normalste der Welt wäre, weil diese Superheldenfilme momentan angesagt sind. Gerade das zu tun, was nicht offensichtlich ist, dadurch entsteht ja ein Bruch.

Wie meinst du das?

Versucht man, eine Superheldengeschichte im Theater zu erzählen, fehlen natürlich die Möglichkeiten digitaler Manipulation oder von Spezialeffekten wie im Film. Dann ist das natürlich viel lustiger, weil es eben schneller zum Scheitern verurteilt ist. Das finde ich reizvoll, wenn jemand im Superheldenkostüm über die Bühne rennt und so tut, als würde er fliegen. Das ist interessanter, als ihn jetzt perfekt über die Leinwand düsen zu lassen, was man bereits tausende Male gesehen hat.

Man könnte ihn aber an ein Seil hängen.

Ja, aber das Seil sieht man auch.

Der Illusionsbegriff ist ein anderer. Du kannst eine Person nackt auftreten lassen, die aber sagt, sie hätte des Kaisers Kleider an – und das Publikum sieht den nackten Menschen und sieht ihn auch nicht…

Ja, ich hatte das mal bei dem Stück „Der Elefantenmensch“ vor ein paar Jahren. Eines der wenigen Stücke, die ich nicht selbst geschrieben habe. Da ist es auch angelegt, dass die Frau, die den Elefantenmenschen immer im Hospital besucht, dass die sich nackt vor ihm als Geschenk auszieht. Weil er ja noch nie eine Frau hatte, weil er so entstellt ist. Das hatte ich auf der kleinen Bühne umgesetzt.

Wie sah das aus?

Ich hatte das wie eine Zirkusarena hergerichtet, sodass die Zuschauer im Kreis um die Bühne saßen. Sie konnten den Elefantenmenschen beinahe anfassen, waren nur zwei bis drei Meter entfernt. Und von dieser nackten Dame eben auch. Das hat eine Unmittelbarkeit, die ist unschlagbar. Da hat keiner einen Mucks gemacht. Das ist der Hammer. Das kriegt man im Kino kaum hin. Diesen Live-Effekt, sage ich mal.

Hättest du in den 1980er Jahren gedacht, dass du später mal Theater machst?

Nee, hätte ich nicht. Theater hatte ich damals als Hochkultur verstanden, das hat mich nicht interessiert. Immer, wenn ich als Jugendlicher im Theater gewesen bin, hat mich das auf eine peinliche Art und Weise berührt. Wenn man mit Filmen großgeworden ist … Also mir geht das manchmal heute noch so, dass mir das leicht komisch vorkommt, wenn jemand direkt vor mir etwas vorspielt (Lacht).

Das ist viel direkter!

Das Konzept finde ich so irre, dass man das nicht filmt und konserviert und erst nach ausgiebiger Manipulation ausgibt, sondern jeden Abend aufs Neue für ein Live-Publikum präsentiert. Das ist der Reiz, den es auf mich heute ausübt, dass es eine ursprüngliche Form des Geschichtenerzählens ist.

Beim Theater besteht immer auch etwas die Gefahr des Overactings, finde ich. Man will es besonders deutlich machen. Bin da kein Experte, aber auf mich wirkt das stets so.

Ja, das geht mir auch so. Eine Journalistin in Dortmund schrieb mal über meine Stücke, dass ich eigentlich Genre-Theater mache. Dass ich es sogar erfunden hätte. (Lacht) Ich beziehe mich in meinen Stücken ja immer auf Film. Wenn man in die Trivialfilme abgleitet, da ist Overacting Standard. Ich habe beim Schauspiel Dortmund in der Regel ja auch die kleinere Experimentierbühne, die sich „das Studio“ nennt. Ich bin da so nah an den Zuschauern dran, dass man da gut klein schauspielern kann.

„Nekromantik“ ist ja in den 1980ern entstanden. Die sind jetzt wieder groß im Gespräch: Die Ästhetik und Musik kehren zurück. Denkst du, dass der Erfolg der Filme heute damit zusammenhängt?

Kann sein. In den USA weiß ich, sind das vor allem Horrorfans, die meine Filme gucken. Als die Streifen neu waren, fanden Horrorfans die nicht gut, weil sie denen zu experimentell waren. Es war ja eher ein Undergroundfilm, der zunächst in Berlin aus der Punk- und Industrial-Bewegung der 80er entstanden ist. Das war erst gar nicht geplant, den weltweit auszuwerten. Dann hätten wir ihn vielleicht in englischer Sprache gedreht.

Wie sieht es im Rest der Welt aus?

In Japan sind das total verschiedene Leute, die die kaufen, und in Großbritannien gibt es so richtige Edel-Editionen. Da sind es wirklich eher so Sammler, die zwar auch aus der Horror-Ecke kommen, aber das sind eher Film-Nerds. Die Horrorfans sind für vieles zu haben, weil die open-minded sind. Die lassen sich gerne überraschen. Das Horrorgenre steckt ja eigentlich fest. Da passiert ja im Moment nicht viel. Daher findet jetzt eine Rückbesinnung auf die Klassiker statt. (lacht)

Denkst du denn, dass Horror salonfähig geworden ist?

Der Horrorfilm ist ja eigentlich in Deutschland erfunden worden. Darum ging es auch viel in meinem „Nosferatu“-Theaterstück. Deutschland ist die Keimzelle des fantastischen Kinos, mit „Kabinett des Dr. Caligari“, mit „Nosferatu“, „Mabuse“ und all diesen Frühwerken. Das Dritte Reich hat all diese Filme nicht haben wollen. Die wollten eine saubere Leinwand, deswegen wurde das Genre in Amerika weitergeführt, wo sich die Horrorkultur frei entwickeln konnte.

Da verschenkte man ein Stück Kultur.

In Amerika waren Horrorfilme nie verpönt, da waren Schinken wie „Freitag, der 13.“ oder „Halloween“ immer für heranwachsendes Publikum zugänglich. Weil es ja Filme für Jugendliche sind. Ich meine: Horrorfilme guckt man ja vorwiegend als Teenager, wenn man seine Grenzen austesten will, wenn die Hormone sprießen.

Das ist ja schon eine andere Dimension für Horror jetzt?

Wenn das Schauspiel Essen einfach mal so ein Stück mit Romero-Referenzen auf den Spielplan bringen kann, ist das schon ein stückweit salonfähig geworden. Das heißt jetzt aber nicht, dass da die Bildungsbürger hinkommen. Es war dann schon so, dass ich auch in Dortmund eher Leute ins Theater locke, die sonst nicht kommen. Das ist wohl auch mein Auftrag dort.

Kann ich mir lebhaft vorstellen!

In dem neuen Stück „Im Studio hört dich niemand schreien“ ist es eine ähnliche Herangehensweise, nur geht es dort eben um Giallo. Die Inhalte dieses Genres werden ja seit der #metoo-Geschichte neu verhandelt. Kann man heute noch unbeleckt ein Genre wie das Giallo, wo es ja um das möglichst kunstvolle Abschlachten von Frauen geht, kann man so etwas noch unbefangen gucken? Vor dem Hintergrund der Diskussion über Harvey Weinstein und sexuellen Missbrauch bei Filmen?

Das ist ein ziemlich politischer Unterton.

Ja, das fällt da mit rein. Zwangsläufig. Als ich damit angefangen habe, war das noch gar nicht so relevant. Aber in diesem Theaterstück taucht auch Dario Argento auf, der italienische Regisseur, ein Meister des Giallo. Und seine Tochter, Asia Argento, die ja auch viel bei ihm mitgespielt hat, die selbst oft zu Tode gekommen ist in seinen Filmen. Sie ist aber inzwischen eine sehr starke unabhängige Filmemacherin.

Das ist ja bislang eher ästhetisch.

Nun ja … Kurz vor den Vorproben stellt sich Asia Argento in Cannes plötzlich auf die Bühne und sagt: Ich wurde hier in Cannes von Harvey Weinstein vergewaltigt. Da bekommt das natürlich eine Aktualität, die ich mir so nicht hätte ausmalen können.

Da sind wir mal gespannt, wie dein neues Stück in Dortmund anläuft.

Ja, danke.

