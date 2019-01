Wer dies liest, sollte das Heft für ein paar Stunden beiseitelegen und sich auf Schusters Rappen durch unsere Lande aufmachen. Denn sagt man nicht immer, dass Bewegung gesund sei? Zumal mancher Krampf sich lösen mag. Manuel Andrack hat aus seinem Hobby längst eine Berufung gemacht – und wandert fröhlich durch deutsche und sonstige Lande. Was er dort erlebt, das schildert er uns in wohlgesonnen’ Worten.

Von Dominik Irtenkauf

Ist Wandern nicht langweilig?

Das kann ja jeder individuell gestalten. Man kann gemütlich schlendern – oder es gibt auch Speed-Hiker. Die legen ein Affentempo vor. Anfängern würde ich unbedingt das Schlendern empfehlen. Geht erstmal keine Tour über zehn Kilometer. Man kann auch mit Kinderwagen wandern. Oder Genusswandern – mit Einkehr in tollen Restaurants.

Wie weiß ich, was für mich das Beste ist?

Das muss jeder irgendwie merken – die wandern, die wissen das schon – wie sie sich dabei wohlfühlen. Aber natürlich ist der sportliche Aspekt immer mit dabei. Man will ja auch mal eine Anhöhe hoch, den Ausblick genießen. Da darf man auch mal schwitzen.

Geht es Ihnen eher um Landschaft oder Kultur?

Doch eher um den Naturgenuss. Das ist irgendwie der Grund, warum man wandert. Die wenigsten Wanderer müssen sich stundenlang Burgen und Museen anschauen. Wenn die am Weg liegen, nimmt man das mit. Da ist aber kaum der Ausgangspunkt einer Wanderung.

Wie kommt man überhaupt darauf, Wanderbücher zu schreiben?

Das Wandern war ein Hobby von mir, schon zu Harald-Schmidt-Zeiten. Als Ausgleich zum stressigen Redakteursjob. Spätestens als ich mein erstes Buch über das Wandern geschrieben habe, kam auch die weitere professionelle Betätigung mit dem Thema.

Bei Harald Schmidt haben Sie für Bier geworben, jetzt fürs Wandern.

Ich finde, man sollte es einfach mal ausprobieren. Regionalität ist wichtig. Natürlich ist es schön, in der Sächsischen Schweiz zu wandern oder im Bayerischen Wald, im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb. Aber ich muss mich jetzt nicht unbedingt von Münster aus da aufmachen. Das ist ja auch mit Aufwand und Reisekosten verbunden.

In Münster kann man auch schön wandern? Ist doch alles flach!

Ich bin aber immer wieder fündig geworden: Ob das in der Haard im südlichen Münsterland oder eben die Baumberge sind. Oder die Teutoschleifen in der Ecke Lünen und Tecklenburg. Ich hatte vor kurzem eine Tour an der Ems von Greven nach Münster-Gelmer. Das ist zwar topflach, aber da kann man auf wunderschönen Wegen an der Ems entlanggehen.

Wenn man jetzt aber gar keine Lust hat, zu wandern?

Die sollen mal einen schönen Wanderweg gehen, dann wird man schon sehen, dass das Spaß macht. (lacht) Natürlich gibt es Couchpotatoes, die überhaupt keine Lust zum Wandern haben. Die kann man dazu auch nicht zwingen. Wir sind aber nicht mehr in den 50er oder 60er Jahren, als man zum Wandern in einen Wanderverein gehen musste. Da wird dann jedes Wochenende gewandert oder sogar zweimal in der Woche. Das ist ja Quatsch.

Sollte man das eher selbst in die Hand nehmen?

Genau. Vielleicht will ich auch nur einen halben Tag wandern, mache mich morgens auf die Socken und esse irgendwann nach der Wanderung, bin aber nachmittags schon wieder zu Hause. Also man

muss, wenn man nicht gerade an der Grenze zu Dänemark wohnt, nicht weit fahren, um in Deutschland schön zu wandern.

Manche fahren nach Südtirol. Ein Wanderparadies?

Die Kanzlerin macht da ja auch immer gerne Urlaub. Ich bin natürlich immer wieder in anderen Ländern gewandert: in Frankreich, Luxemburg, Schottland, Mazedonien und Griechenland, aber hauptsächlich dann doch nicht in ganz so hohen Regionen. Ich bin jetzt nicht so der Profi-Alpinist, von daher zieht es mich dann doch eher in die deutschen Mittelgebirge als nach Südtirol.

Wir hatten eine Hitzewelle. Wandert man da?

Kommt auf die Uhrzeit an (lacht). Also, das kann man jetzt nicht Wandern nennen, aber ich bin ja jeden Tag mit meinem Hund draußen – und da gehe ich jetzt früher, zwischen 6 und 7, und halt später, zwischen 7 und 8. Klar, es ist jetzt zwar ziemlich heiß, aber bei 34 bis 35 Grad ist das super, sich vor allem waldreiche Wanderwege auszusuchen. Es ist schon angenehm, da im Schatten zu gehen.

Das Tempo macht die Musik!

Ja. Man muss ja keine Zeitrekorde aufstellen. Es ist längst nicht so schweißtreibend, wie wenn man jetzt joggen geht. Man kann sich auch eine schöne Wanderung raussuchen, bei der man am Ende im Freibad landet – und beides hat.

Wie erkunden Sie neue Pfade? Gehen Sie selbst mit Kompass und Bleistift in die Pampa und erstellen Routen?

Wenn ich etwas über Wege schreibe, die andere Leute auch finden und nachgehen sollen, gucke ich schon nach Wegen, die sehr gut markiert sind. Sonst haben andere Wanderer nur wenig Spaß. Es irritiert jeden Wanderer, wenn man sich verläuft und irgendwo in der Pampa landet und nicht dort, wo man hinwollte.

Die Wege sind quasi vorgezeichnet?

Ich bin schon darauf angewiesen, dass sich andere Menschen Gedanken darüber gemacht haben: Wander- oder Touristenvereine etwa.

Also keine Wildniserfahrung?

Ich meine, wir leben in Deutschland sowieso zu 98 Prozent in einer Kulturlandschaft. Außer ein paar Wäldern im Bayerischen Wald und im Wattenmeer gibt es keine Natur in Deutschland. Auch jeder normale Wald ist von Menschen angelegt worden. Die meisten schönen Flussläufe resultieren meist aus entweder Renaturierungen oder aus Anlagen von Menschenhand.

Natur aus zweiter Hand?

Aber das kann ja trotzdem schön sein. Der Wanderer denkt mit dem erweiterten Naturbegriff.

Denken ist ein gutes Stichwort. Fällt Ihnen das Schreiben schwer?

Übers Wandern?

Ja, genau.

Ich würde sagen, dass ich über die Jahre meinen eigenen Stil gefunden habe. Nach meinem ersten und vor allem nach dem zweiten Wanderbuch war ich überzeugt, dass ich alles übers Wandern geschrieben hätte, was ich schreiben kann. Doch muss ich sagen: Jeder Weg hat immer wieder neue Facetten, da gibt es immer irgendetwas Berichtenswertes, finde ich.

Schreiben Sie auch schlechte Rezensionen?

Mein Gott. Habe ich früher gemacht, aber mittlerweile mache ich das analog zu dem, was Elke Heidenreich in ihrer Sendung „Lesen“ gemacht hat: Es gibt so viele schlechte Bücher, warum soll ich

über die reden? Ich rede nur über die guten. Deshalb sage ich: Es gibt so viele schlechten Wanderwege, ich rede nur über die guten Wanderwege.

Wenn man dann auf diesen Wegen wandert, lernt man ja doch viele Wanderer kennen?

Man kommt im besten Fall mit den Leuten ins Gespräch. Ganz oft natürlich in der Gastronomie, wenn man am Abend ein Bier trinkt, sich mit dem Wirt unterhält. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass man ständig Leute auf dem Wanderweg trifft. Man bekommt die Geschichten mit – und sei es durch eine Infotafel am Weg. Das finde ich auch spannender, als bei anderen Betätigungen immer die gleiche Joggingrunde zu laufen.

Und was ist zum Beispiel mit Pilgern?

Pilgern ist nicht Wandern. Da warne ich immer davor, das in einen Topf zu schmeißen. Wer pilgern will, der braucht diese Naturerfahrung nicht. Der ist auf der Suche nach der spirituellen Erfahrung. Deshalb braucht er auch keinen schönen Wanderweg.

Sie haben 2013 auch Wandercomedy gemacht.

Ich war zunächst skeptisch, aber nach zwei Jahren guten Zuredens durch eine Kölner Agentur habe ich diesen Entschluss gefasst – und nicht bereut.

Die Comedy kommt auch aus der „Harald Schmidt Show“? Halten Sie denn noch Kontakt zu Harald Schmidt?

Wir haben uns fast die ganzen dreizehn Jahre brillant verstanden. In der Show hat das gut geklappt, aber wir haben privat nichts zusammen gemacht. Wir waren nicht nach der Show einen trinken oder mit der Familie grillen. Da war nichts! Fällt das Berufliche weg, dann bleibt jetzt – nichts.

Sie werden „Wanderpapst“ genannt. Warum?

Weiß ich nicht. Das hat irgendwer mal geschrieben und der Nächste hat’s abgeschrieben. Ich selbst würde mich nie so bezeichnen. Ich finde das irgendwie affig. Ich finde „Wanderexperte“ schöner.

Vielleicht kam der Begriff durch die Bekanntheit im Fernsehen auf?

Kann sein.

War sicher ein guter Nebeneffekt fürs Thema?

Ja. Mit Sicherheit.

Können Sie noch zum Abschluss eine Empfehlung geben?

Ich war in den letzten Jahren viel auf kindertauglichen Strecken unterwegs – und ein Wanderweg, der mir da besonders aufgefallen ist, ist der Wiesenpfad im Sauerland. Durch wild umherlaufende Tiere ist der sehr schön, man hat auch die sauerländische Walderfahrung.

Für Kinder ist der auch passend?

Für mein aktuelles Buch „Mit Kindern wandern“ habe ich gewisse Kriterien entwickelt. Was ich mit dem Wiesenpfad meine, das ist ein ungefähr zwei Kilometer langer Rundgang, der aber sehr abwechslungsreich angelegt ist, auch mit Schaukelmöglichkeiten, Aussichtsbergen und sehr viel Auf und Ab, mit sehr viel Abwechslung. Da kann man fast den ganzen Tag verbringen. Es kommt nicht darauf an, mit Kindern Kilometer abzureißen, sondern ein tolles Erlebnis draußen zu schaffen.

Um den Spruch zu vermeiden: „Wie lange geht’s noch?“

Genau. Da gab es einige Touren, bei denen meine damals sechsjährige Tochter sagte: Können wir den nochmal gehen?

Wäre doch super, wenn sich Erwachsene von dieser Begeisterung anstecken lassen könnten!

Mein Reden!

