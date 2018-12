Von Alfred Riese

Wegen der Torte auf den Tellern und dem Kaffee in den Tassen gewiss auch, mehr noch aber, um dem Vorbereitungsteam der wöchentlichen Altentreffs im Pfarrheim St. Georg Danke zu sagen und ein „machen sie so weiter“.

Ebenfalls drei war die Zahl der Pfarrer bei der Adventsfeier im gut besetzten großen Saal des Pfarrheims. Rainer Schröder von der evangelischen Gemeinde hatte für jeden eine Weihnachtskarte parat, die das Jesus-Kind als Quelle des Lichts darstellt – ein besseres Angebot als in all den Weihnachtsprospekten, die derzeit in den Briefkästen landen, fand er. Pfarrer Peter Ceglarek von St. Georg hatte eine Geschichte herausgesucht, in der die schlichte Muschel als Geschenk viel wertvoller wird, weil der lange Weg, sie vom Strand zu holen, dazu gehört. Statt offizieller Geschenke luden er und Pfarrer Ramesh Chopparapu das Team der Altengemeinschaft zur Ehrenamtsparty der Pfarrgemeinde ein am Freitag, 12. April.

Aus dem Team verabschiedet wurde im Alter von 80 Jahren und nach 14 Jahren Mitarbeit Änne Heitkemper. Teamsprecherin Rita Niehues dankte ihr und allen weiteren Teammitgliedern, ebenso der politischen Gemeinde sowie Sparkasse und Volksbank für die Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr. Dass sich die Arbeit lohnt, zeigte das Dankeschön aus dem Seniorenzentrum am See: „Wir kommen alle sehr gerne hierher“, sagte Tamara Alfano.