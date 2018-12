„Jetzt fängt Weihnachten an.“ Dieses Gefühl hatten am vergangenen Samstag und Sonntag die Besucher am Ende der Weihnachtskonzerte des Kolping-Blasorchesters (KBO).

Von Marlies Grüter

Alle Jahre wieder sorgen die Musikerinnen und Musiker mit einem abwechslungsreichen Programm dafür, dass festliche Weihnachtsstimmung die Bürgerscheune erfüllt.

„Neues und Bewährtes haben wir für Sie zusammengestellt“, verriet Patrick Beermann, Vorsitzender des KBO, in seiner Begrüßung – und er sollte nicht zu viel versprechen. Überraschend schon der Beginn des Konzertes: Mit „Amazing Grace“, beinahe aus himmlischen Sphären zu hören, gab Holger Till mit den Nachwuchsmusikern sein Debüt als Dirigent des Jugendblasorchesters. Er übernimmt den Taktstock von Ludger Beermann, der 18 Jahre lang das junge Orchester dirigierte und sich mit einer „Fröhlichen Schlittenfahrt“ schwungvoll verabschiedet.

Mit altbewährten Weisen („Engel haben Himmelslieder“) und modernen Spielarten („Jingle bell rock“) zeigten die jungen Musiker, was sie können. Die Konzertbesucher erlebten die Bandbreite der musikalischen Heimat des Jugendblasorchesters und klatschten begeistert im Takt. Bei so vielen Talenten im Nachwuchsorchester kann das Hauptorchester des KBO beruhigt in die Zukunft schauen und stimmte unter der Leitung von Uwe Krause das „Concerto d’amore“ an. Die Musiker zeigten auch von der „Jupiter Hymn“ über den „Polar Express“ bis hin zur rasanten „Russischen Schlittenfahrt“ ihr ganzes Können.

Moderator Albert Stakenkötter begleitete das Publikum bekannt charmant durch das weihnachtliche Konzertprogramm. Mit kleinen, passgenau eingestreuten Gedichten und Geschichten gelang es ihm, unhörbare weihnachtliche Zwischentöne zum Schwingen zu bringen.

Besonders faszinierte die Konzertbesucher das szenische Weihnachtsspiel rund um den großen Weihnachtsstern des Blockflöten-Singkreises des KBO. Die Jüngsten eroberten mit ihrem besonderen musikalischen Weg nach Weihnachten die Herzen der Zuschauer im Sturm. „Auf dem Weg nach Weihnachten bist Du nicht allein“, lautet die Botschaft der Kinder.

Auch das Hauptorchester brachte im zweiten Teil des Konzertnachmittags mit weihnachtlichen Melodien Hoffnung in die Welt. Dafür stehen „Transeamus usque Bethlehem“, Adventsfantasien, „Spirit of Christmas“ und besonders „Schafe mögen sicher weiden“ (G.F. Händel). Das Finale bildete in bewährter Form das Potpourri bekannter Weihnachtslieder „Friede den Menschen auf Erden“, bei dem die Konzertbesucher einen großen Chor bildeten.

Die gute Nachricht: Am kommenden Samstag, 22. Dezember, gibt es die dritte Ausgabe des diesjährigen Weihnachtskonzerts. Karten können im Vorverkauf bei „buch & mehr“ sowie an der Veranstaltungskasse erworben werden. Weihnachtliche Klänge bringen die Musiker am Sonntag, 23. Dezember, in die Straßen des Dorfes.