Die beiden Nachwuchsschützen Corentin Reignault und Emma Coersmeier haben an der Kreismeisterschaft im Luftgewehrschießen in Emsdetten teilgenommen.

Corentin Reignault durfte das erste Mal an der Meisterschaft teilnehmen und kam mit 20 Schuss auf Anhieb auf 118 Ringe. Emma Coersmeier startete bereits mit Erfahrung und erzielte bei 40 Schuss gute 334 Ringe. Beide platzierten sich damit im Mittelfeld. Emma Coersmeier selbst war nicht ganz so zufrieden, weil sie im Training bereits höhere Ergebnisse erzielt hatte, teilt die Schießgruppe BSV Saerbeck-Dorf mit. Ihr Trainer Mathias Stromberg war da aber anderer Meinung. „Man darf nicht vergessen, dass so ein Wettkampf, auswärts geschossen, einige Aufregung mit sich bringt“, zeigte er sich mit beiden Leistungen zufrieden.

Das nächste Ziel sind nun die Bezirksmeisterschaften Anfang nächsten Jahres. Auf der neuen elektronischen Schießanlage darf ab Januar wieder fleißig trainiert werden. Interessierte Jugendliche ab zwölf Jahren sind herzlich willkommen. Das Training mit dem Luftgewehr findet jeden Montag und Dienstag von 18 bis 19 Uhr auf dem Schießstand im Keller der großen Sporthalle statt.

Für erste Informationen steht Anja Welp unter ✆ 0 25 74/1208 gerne zur Verfügung.