Maria Timmermann (l.) vom Literaturkreis des Heimatvereins übergab ein Exemplar des Buches „Herdfeuergeschichten“ an Mareike Fromme von der Tagespflege. Foto: Heimatverein

Saerbeck -

Gespannte Ruhe herrschte am Mittwoch in der Tagespflege in Haus Buck, als Maria Timmermann vom Heimatverein das Buch „Herdfeuergeschichten“ zur Hand nahm, um daraus weihnachtliche Geschichten vorzulesen.