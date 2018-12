Die Weihnachtsstimmung wird immer dichter im Dorf. Schon etwas länger erfreuen sich Kinder und Erzieherinnen in der Kita Emilia der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland am Imkerweg an einem hübschen Weihnachtsbaum.

Von Alfred Riese

Etwa doppelt kindshoch, steht er auf dem Marktplatz und sieht dabei gut aus. Der Baum ist eine Spende von Linderskamps Hof, einer bäuerlichen Direktvermarktung in Middendorf, unter anderem mit einer Weihnachtsbaumkultur. Dort gibt es, könnte man den Jüngsten erklären, eine Baum-Kita für die noch ganz kleinen Pflänzchen, die später in die Baumschule kommen.

Das ausgewachsene Exemplar in der Kita Emilia war schnell geschmückt mit dem, was die Kinder von zu Hause mitbrachten: Eisstiel- und Salzteig-Sterne und Christbaumkugeln – hübsch bunt. Dass da der Baum stand, an den sie alles hängen konnten, dafür gab es ein dickes Dankeschön von Kindern und Kita-Leiterin Tanja Wermers an Peter Linderskamp, der sich das Werk vor Ort anschaute.