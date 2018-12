Den Rest vom Klassentreffen spendete der Einschulungsjahrgang 1955 der Saerbecker Volksschule an die Regenbogengruppe. Foto: Alfred Riese

Von Alfred Riese

Das Klassentreffen des Einschulungs-Jahrgangs 1955 der damaligen Saerbecker Volksschule war für 28 Teilnehmer das erste Wiedersehen in dieser großen Runde seit Langem. Und es war gut vorbereitet, mit spitzem Bleistift gerechnet und günstigen Konditionen für das Essen. Ein Rest der eingesammelten Beiträge blieb übrig, die Schüler von einst legten noch etwas drauf und ließen ein Sparschwein herumgehen – sie wollten ihre Freude teilen. 170 Euro kamen zusammen. Das Geld ging jetzt im Umschlag mit Sternchen an die Regenbogengruppe. Zur Übergabe besuchten Franz-Josef Hinnemann und Elisabeth Nottmeier den Kegelabend der Regenbogler. Dort freute man sich sehr über die finanzielle Hilfe. Geld wird für das Sport- und Freizeitprogramm immer gebraucht. Die Spende vom Klassentreffen könnte zum Beispiel in einen Ausflug zur Freilichtbühne im nächsten Jahr fließen.