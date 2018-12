Der Familiengottesdienst ist einer der Höhepunkte zu Weihnachten in der evangelischen Kirchengemeinde. Dieser findet an Heiligabend, 24. Dezember, um 16 Uhr in der Bürgerscheune statt.

Pfarrerin Gudrun Bamberg hat den Gottesdienst zusammen mit ihrem Team organisiert. Ein Weihnachtsspiel hat Jugendreferentin Dörte Wiesnewski mit zehn bis 15 Kindern einstudiert. „Es erzählt von einem besonderen Stern und einem Schatz, mit dem ein Stück vom Himmel auf die Erde gekommen ist“, sagt Pfarrerin Bamberg. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Emsdettener Band „Brass and more“, die schon aus den Vorjahren bekannt ist.

Vor dem Familiengottesdienst steht um 15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Seniorenzentrum am See auf dem Programm. Die Christvesper mit Pfarrer Erich Mathias beginnt um 18 Uhr in der Arche. Dort hält er am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 9.30 Uhr auch den Gottesdienst mit Abendmahl, kündigt die evangelische Gemeinde Emsdetten-Saerbeck an.