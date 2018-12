Die Ausschreibung für den Ausbau und Betrieb eines Glasfasernetzes in den unterversorgten Außenbereichen in sechs Kommunen des Kreises Steinfurt – darunter auch Saerbeck – wurde jetzt abgeschlossen. Die Anbieter stehen fest.

In Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Saerbeck und Wettringen übernimmt die Deutsche Glasfaser den Ausbau.

In Metelen geht der Zuschlag an die Bietergemeinschaft epcan/MUENET, die sich aus zwei regionalen Unternehmen aus den Nachbarkreisen Borken und Coesfeld zusammensetzt.

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt sind die Unternehmen und der Bund am Zug“, erklärt der Breitbandkoordinator des Kreises Steinfurt, Ingmar Ebhardt laut Pressemitteilung.

Bis hierher war es allerdings ein langer Weg: 2016 stellte die Gemeinde Neuenkirchen stellvertretend für sich und die Gemeinden Metelen, Mettingen, Nordwalde, Saerbeck und Wettringen einen Antrag auf Fördergelder beim Bund. Die vorläufige Bewilligung erfolgte 2017 in Höhe von rund elf Millionen Euro.

Darüber hinaus sagte das Land eine Beteiligung von neun Millionen Euro zu. Der Bescheid hierfür erging am Mitte 2017. Für die Kommunen verblieb nach diesen Zusagen ein geschätzter Eigenanteil von zwei Millionen Euro.

Es folgte ein komplexes Anpassungs- und Vergabeverfahren. Insbesondere Gebietskorrekturen haben viel Zeit in Anspruch genommen. Die Gründe dafür waren zahlreich: so wurden privatwirtschaftlich zugesagte Ausbaumaßnahmen doch nicht durchgeführt. An anderen Stellen wurden zur Förderung bewilligte Gebiete doch eigenwirtschaftlich mit Glasfaseranschlüssen bis in die Häuser ausgebaut.

„Uns war es wichtig, dass wir so viele Haushalte mitnehmen, wie es nur geht,“ betont Franz Möllering, Bürgermeister der Gemeinde Neuenkirchen. „Auf der anderen Seite wollten wir verhindern, dass Haushalte, die bereits einen Glasfaseranschluss haben, noch mal überbaut werden. Da haben wir auch eine Verpflichtung gegenüber dem Steuerzahler.“

An einigen Adressen waren auch die Versorgungsangaben der Anbieter nachweislich falsch, heißt es in der Pressemitteilung. Hilfreich waren hier die vielen Rückmeldungen aus der Bevölkerung. „Aus dem gesamten Kreisgebet hatten wir in diesem Jahr über 1000 Anfragen, davon weit über 100 aus dem Projektgebiet,“ erklärt Ingmar Ebhardt. „Auch, wenn sich nur ein Bruchteil der vermuteten Fehler bewahrheitet hat, war jede Meldung hilfreich. Manche Einzelanfragen haben dann auch Rückschlüsse auf die ganze Nachbarschaft zugelassen.“

Für das vorliegende Projekt wurden daraufhin im Endergebnis 228 zusätzliche Adressen in das Ausbaugebiet aufgenommen, während 230 Adressen aufgrund von zwischenzeitlichen Ausbaumaßnahmen wieder herausgenommen wurden.

Zeitintensiv war auch das Ausschreibungsverfahren – nicht zuletzt wegen des großen Interesses der Anbieter: Fristverlängernde Bieterfragen, eine abzuweisende Rüge, massive Veränderungen der Preise im Zeitverlauf, die letztlich zu drei statt der ursprünglich zwei geplanten Angebotsrunden geführt haben. „Da war wirklich alles mit dabei. Wir hätten es gerne schneller habt, aber das lag leider nicht in unserer Hand“, erklärt Franz Möllering.

Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen: Trotz der massiven Preissteigerungen im Tiefbau in den letzten zwei Jahren reichen die ursprünglich beantragten Fördermittel für das gesamte Projektgebiet aus. Eine Nachförderung ist damit nicht erforderlich.

Mit epcan/Muenet sowie der Deutschen Glasfaser sind jetzt die Anbieter am Zug. Sie müssen vertragsgemäß innerhalb von sechs Wochen detaillierte Netzpläne und weitere Unterlagen beibringen, die durch den Fördermittelgeber noch einmal endgültig geprüft werden. Wenn es zu keinen größeren Unstimmigkeiten mehr kommt, sollten die Vorvermarktung und der Ausbau im zweiten Quartal 2019 starten.