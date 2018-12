Bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises vor wenigen Wochen wurden Sie neben Richard Gere ausgezeichnet. Haben Sie den Schauspieler auch persönlich getroffen?

Roos: Ja. Wir haben mit einigen Prominenten dicht zusammengestanden. Zum Beispiel Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller hat uns mit Handschlag begrüßt. Mit Dunja Hayali haben wir – Guido Wallraven und ich – von einem Teller gegessen. Es wurden Häppchen rumgereicht. Als Dame haben wir ihr die erste Auswahl überlassen. Wir mussten dann das essen, was übrig geblieben ist. Das war sehr nett (lacht).

2018 gab es wieder einige Preise für Saerbeck. Behalten Sie da noch den Überblick?

Roos: Ja, zumal die drei Preise, die wir bekommen haben, wirklich herausragend waren. Das war einmal in Brüssel der EUSEW-Award durch die europäische Kommission. Zum ersten Mal war überhaupt eine deutsche Kommune nominiert. Den Preis selbst könnte man auch als hässlich bezeichnen, eine künstlerische Arbeit mit zusammengelöteten Glühbirnen. Dann haben wir in Kassel den Publikumspreis Energiekommune des Jahrzehnts bekommen (Anm. d. Red.: daneben gab es auch einen Jurypreis).

Und Nummer drei . . .

Roos: Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, der mit 30 000 Euro dotiert ist, in der Kategorie kleine Kommunen bis 35000 Einwohner. Das sind ja die meisten Städte und Gemeinden in Deutschland. Da spitze zu sein, macht uns sehr stolz.

Welche Saerbecker Ereignisse und Themen waren für Sie im ablaufenden Jahr besonders herausragend – und warum?

Roos: Wir haben das Tal in Sachen Haushalt und Finanzen, was wir insbesondere 2015 durchleben mussten, eindeutig durchschritten. Wir sind 2017 in einer unvorstellbaren Größenordnung, was die positive Entwicklung der Haushaltswirtschaft angeht, unterwegs gewesen. Wir hatten allein über neun Millionen Euro Gewerbesteuern in der Kasse. Dadurch haben wir die Rücklagen wieder füllen können. Der Gemeinde Saerbeck geht es jetzt wirtschaftlich sehr gut. Wir hoffen, dass das so bleibt (klopft dreimal auf den Holz-Tisch).

Gibt es noch etwas?

Roos: Die Willkommenskultur. Wir haben circa 180 Geflüchtete im Ort und 70 ehrenamtliche Helfer, die sich darum kümmern, dass die Geflüchteten Integrationschancen bekommen – vom Deutsch lernen bis zur Begleitung bei Behördengängen. Das ist sensationell, was Saerbeck da leistet.

Die Änderungen der Richtlinien für die Vereinsförderung haben Rathaus, Politik und Vereine über Monate begleitet. Es wurde viel diskutiert, angeregt und beantragt. Und am Ende wurde so gut wie nichts Neues beschlossen. Wie beurteilen Sie die Debatte?

Roos: Auch wenn man das Zwischenergebnis nicht akzeptieren kann, muss man das mit anderen Kommunen vergleichen. Viele Bürgermeisterkollegen sagen: „Wieso Vereinsförderung? Das haben wir gar nicht.“ Das ist erstmal eine sehr positive Grundsatzauffassung unserer Politik. Wir haben im Moment die Nulllösung, das heißt, solange keine anderen Richtlinien beschlossen werden, gelten die alten formell weiter. Deswegen nehme ich mit großem Interesse und einem gewissen Lächeln die Diskussion wahr. Es gibt Dinge, die in Ruhe vorbereitet werden müssen. Deswegen ist im Rat auch nicht versucht worden, einen Konsens beschlussfähig zu bekommen. Das werden wir jetzt seitens der Verwaltung leisten und einen neuen Vorschlag machen, in dem wir möglichst viel von dem, was Diskussionsstand ist, einarbeiten.

Richten wir den Blick auf 2019: Welche Herausforderungen stehen in Saerbeck an?

Roos: Die riesen Investitionen, die auch im Haushalt verankert sind. Da wir keine Neuverschuldung wollen, ist eine Zwischenfinanzierung in bestimmten Bereichen erforderlich. Die Investitionen werden aber wieder Geld in die Kassen zurückspülen. Die Entwicklung vom Gewerbegebiet Nord II bietet die Möglichkeit, dass sich Saerbecker Firmen hier weiter entwickeln können. Wir haben sogar Ratsbeschlüsse, die Firmen, teilweise von außerhalb, ablehnen – wegen des großen Flächenbedarfs beispielsweise. Das hat es in dieser Form und Breite noch nie gegeben.

Was gibt es noch?

Roos: Ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wir das neue Baugebiet entwickeln können. Wir haben circa 150, 160 Briefe und E-Mails im Haus von Interessenten, die Grundstücke erwerben wollen. Und wir müssen die Grundschulerweiterung fortführen und die Schule zukunftsfähig machen. Das fängt bei Breitband an und hört bei Räumlichkeiten für schulische Zwecke auf. Danach wird es bei der Gesamtschule weitergehen.

Ein letzter Punkt . . .

Roos: Die Raiffeisengenossenschaft hat ja das Grundstück im Gewerbegebiet Nord gekauft, die Aussiedlung in den Fokus genommen. Die Frage ist, was passiert mit dem Altstandort. In dem Zusammenhang wird auch darüber nachgedacht, was zwischen der Genossenschaft und Lidl passiert. Und: Steht das Jugendzentrum noch an richtiger Stelle? Ich behaupte, dass wir da Ende 2019 eine gute Lösung haben.

2015 gingen die Steuern aufgrund der schlechten Finanzlage Saerbecks rauf. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich verbessert. 2018 wurden die Steuern teilweise wieder gesenkt. Der Haushaltsentwurf für 2019, den Sie erst kürzlich eingebracht haben, sieht keine weiteren Steuersenkungen vor – trotz guter Haushaltslage. Warum nicht?

Roos: Die Gewerbesteuer zu senken, wäre, wenn man die reinen Haushaltszahlen sieht, sicherlich denkbar. Wegen des Zwischenfinanzierungsbedarfs schlagen wir seitens der Verwaltung aber vor, es bei den alten Steuersätzen zu belassen. Es ist im Interesse des gesamten Ortes, dass sich das Gewerbegebiet und das Baugebiet entwickeln. Über Steuersenkungen können wir dann für den Haushalt 2020 diskutieren, wenn der große Wust der Zwischenfinanzierungen geleistet ist und wir Ende 2019 und im Laufe 2020 die Rückläufe sehen. Es ist die Absicht, dass das seitens der Verwaltung vorgeschlagen wird. Das hat nichts mit irgendwelchen Wahlkampfüberlegungen zu tun, ich kandidiere 2020 nicht mehr, sondern rein finanztechnische Gründe.

Ihre Wünsche an die Saerbecker Bürger für das neue Jahr . . .

Roos: Es ist vielleicht nicht die richtige Aussage, dass man sagt, ich wünsche mir, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber es ist tatsächlich so. Ich denke nur an das große ehrenamtliche Engagement der Bürger in vielen Bereichen. Es macht riesen Spaß, Saerbeck weiter so zu gestalten, dass es attraktiv ist, hier zu leben und zu arbeiten.