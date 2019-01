„Wie in den Arm genommen“ fühlte sich Janine Schlautmann, als sie sich die Spende des Kinderflohmarkt-Orgateams der Frauengemeinschaft über die Schultern legte. Zwei dieser schweren Therapiedecken sind seit Kurzem in der Intensiv-Wohngruppe für Kinder „Pünktchen & Anton“ im Einsatz. Und die Vorbereitungen für den nächsten Kinderflohmarkt laufen schon, damit wieder Geld hereinkommt für neue Spenden.

Von Alfred Riese

„Pünktchen & Anton“ steht auf dem Schild an der Villa an der Stellmacherstraße, dazu ein gezeichnetes Bild von zwei Kindern, die sich an der Hand halten. Im großen Gebäude haben zwei Intensiv-Kinderwohngruppen der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland ihr Domizil. Sie waren jetzt das Ziel von Vertreterinnen des Kinderflohmarkt-Teams der Frauengemeinschaft St. Georg (kfd) auf ihrer Spendentour. Drei Frauen ließen sich erklären, was „Pünktchen & Anton“ macht.

Weniger geht es um intensives Wohnen, erklärte die Projektleiterin Melanie Albersmann, vielmehr um intensive Betreuung. Bei den „Pünktchen“ leben Kinder ab vier Jahren, die „Antons“ sind sechs bis zwölf Jahre alt. Elf Kinder sind es aktuell in den beiden Gruppen, maximal zwölf könnten es sein. Sie werden in der Wohngruppe langfristig untergebracht und betreut, weil ihre Herkunftsfamilien überfordert sind, Handlungsbedarf in einer Krise gegeben war oder Eltern ihre Rolle wegen körperlicher oder physischer Erkrankungen nicht ausfüllen können. Der „Schutzauftrag bei Kindswohlgefährdung“ aus dem Sozialgesetzbuch ist eine der Rechtsgrundlage, wenn Kinder bei „Pünktchen & Anton“ ankommen. Die Diagnosen, die Melanie Albersmann nennt: Bindungsauffälligkeit, Traumatisierung, Verhaltens- und Entwicklungsstörung.

„Pünktchen & Anton“ bietet eine 24-Stunden-Betreuung an 365 Tagen im Jahr. Auf bis zu 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt die Projektleiterin. Mindestens fünf von ihnen sind über Tag vor Ort, oft mehr. Die Organisation von Therapien für Kinder und Elternarbeit gehören mit zu den Aufgaben. Und zumindest teilweise die Elternrolle. Manche Kinder besuchen Kitas, die Regelschule, nutzen Angebote von Vereinen. Einen „geschützten Rahmen zur Förderung und Stärkung“ sollen die Wohngruppen den Kindern bieten.

Ein Rahmen, in dem manchmal Kleinigkeiten helfen können, die aber nicht im Budget vorgesehen sind. 500 Euro aus dem Erlös des Frühjahrs-Kinderflohmarkt der kfd finanzierten jetzt zwei Therapiedecken, waschbar und in verschiedenen Größen. Sie sind schwer, viel schwerer als übliche Decken. Und sie zeigen bei bewegungsunruhigen Kindern, die schlecht einschlafen oder sich konzentrieren können, eine „wunderbare Wirkung“, berichtete Melanie Albersmann den drei Flohmarkt-Frauen. Janine Schlautmann testete das gleich, legte sich eine Decke um und befand: „Man fühlt sich wie in den Arm genommen.“ „Den horrenden Preis hätten wir uns ohne Spende nicht leisten können“, dankte Melanie Albersmann. „Pünktchen & Anton“ setzen übrigens auf einen nachhaltigen Kreislauf: Die Projektleiterin kündigte für das nächste Flohmarkt-Café schon eine Kuchenspende an – das bringt wieder Einnahmen.