Einen generationenübergreifenden oder gewissermaßen Generationen überspringenden Nachmittag verbrachten die Gäste der Tagesbetreuung „Haus Buck“ kürzlich in der Kita Kaleidoskop. Zunächst wurden mit Akkordeon-Begleitung weihnachtliche Lieder am Adventskranz gesungen, danach freuten sich alle Gäste und Kita-Kinder über Plätzchen und Getränke. Der Nachmittag klang mit Gesprächen zwischen „Klein“ und „Groß“ und mit verschiedenen Gesellschaftsspielen aus, schreibt die Kita in einer Pressemitteilung.