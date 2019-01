Eine neue Pekip-Gruppe für Eltern, deren Kinder im Zeitraum zwischen Oktober und November 2018 geboren sind, startet am Montag, 7. Januar. Mit Unterstützung des Familienministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und in Kooperation mit dem jfd-Rheine bietet das Kolping-Bildungswerk fünf kostenlose Pekip-Vormittage als „Elternstartangebot“ an. Einmal wöchentlich treffen sich die jungen Väter/Mütter in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Emsdettener Straße 1. Im intensiven Kontakt mit ihrem Baby erleben Eltern die Entwicklung ihres Kindes, unterstützen seine Neugier und erfahren, was ihrem Baby gut tut und Freude macht. Dabei werden sie von einer erfahrenen Pekip-Leiterin begleitet.

► Auskunft und Anmeldung beim Kolping-Bildungswerk unter ✆ 0 25 74/ 86 26 oder per Mail an kbs@kolping-saerbeck.de.