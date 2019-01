Die Schießgruppe Saerbeck lädt zu Jahresbeginn zum Schießturnier für jedermann ein. Das 31. Saerbecker Wanderpokalschießen mit verschiedenen Wertungen und geringen Startgeldern richtet sich an Vereine, Gruppen, Verbände, Clubs und alle Interessierten, auch Einzelne, heißt es in der Ankündigung. Geschossen wird mit dem Luftgewehr aufgelegt, allein oder im Team. Gewehre stellt die Schießgruppe zur Verfügung, Betreuer ebenfalls. Das Pokalschießen läuft noch am heutigen Freitag (18 bis 22 Uhr) und am Samstag, 5. Januar, (18 bis 20 Uhr) sowie am Sonntag von 11 bis 16 Uhr im Schießstand im Keller der Sporthalle III (Eingang an der Grundschule). Das Mindestalter beträgt zwölf Jahre.