Von Alfred Riese

Karl Watermann geht mit Erreichen der Altersgrenze Ende Januar als Leiter der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) in den Ruhestand. Nachdem ein erstes Ausschreibungsverfahren für seine Nachfolge nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte, „wird es, Stand heute, eine kommissarische Lösung geben“, erklärte am Donnerstag Maarten Willenbrink, stellvertretender Schulleiter. Diese Aufgabe übernimmt er. Willenbrink kündigte an, dass die Leitungsstelle erneut ausgeschrieben wird. Er rechnet damit, dass sie „im Laufe dieses Kalenderjahres besetzt“ wird. „Das System ist bei uns eingespielt und funktioniert gut“, begründete Willenbrink, warum die Schule trotz Vakanz „mit dieser Perspektive gut zufrieden“ sei.

Maarten Willenbrink ist seit zweieinhalb Jahren stellvertretender MKG-Leiter. Diese Aufgabe soll nach der Verabschiedung Watermanns vorübergehend zu einem Gutteil auf mehrere Schultern im Organisationsteam verteilt werden.

Karl Watermann, Jahrgang 1953, wurde im Sommer 2011 Nachfolger von Willi Juchem als Leiter der MKG. Zuvor war er zehn Jahre lang dessen Stellvertreter. Watermann studierte in den 1970er Jahren in Münster Deutsch, Englisch und Geschichte auf Lehramt und schloss als Gymnasiallehrer ab. Als Referendar war er am Ratsgymnasium Münster. Weil er wie viele andere Lehrer auch damals keine Stelle im regulären Schuldienst fand, arbeitete Karl Watermann acht Jahre als Lehrer an mehreren Landwirtschaftsschulen, weshalb es 2011 an der MKG hieß: „Der neue Leiter kann Trecker fahren.“ 1990 wechselte er an die Gesamtschule Ueckendorf (Gelsenkirchen). Von 1993 bis 2001 war er an der Euregio-Gesamtschule in Rheine tätig.

Ebenfalls Ende Januar geht der didaktische Leiter der MKG, Nikolaus Husmann, in den Ruhestand. Diese Stelle wird laut Maarten Willenbrink nahtlos neu besetzt mit Niels Effelsberg. Er ist zurzeit noch Leiter der Jahrgangsstufengruppe fünf bis sieben (Abteilung I) an der Johann-Conrad-Schlaun-Gesamtschule Nordkirchen (JCS). Die JCS ist wie die MKG eine vierzügige Gesamtschule mit überörtlichem Einzugsbereich für Schüler. Im vergangenen Jahr feierte sie ihr 25-jähriges Bestehen.