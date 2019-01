Das Gymnasium Martinum lädt die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen und ihre Eltern zum Schnuppermorgen am Samstag, 12. Januar, von 10 bis 12.30 Uhr ein. Nach einer kurzen Einführungsveranstaltung um 10 Uhr in der Aula können die Kinder in kurzen Einheiten von 20 Minuten einen Einblick in den Unterricht verschiedener Fächer gewinnen, heißt es in der Einladung. Den Eltern werden Führungen angeboten, die die Schule und deren Konzepte näher vorstellen. Jüngere Geschwister können in der Mediothek betreut werden.

Im Anschluss besteht für die Familien die Möglichkeit, das Essen in der Mensa zum Preis von drei Euro zu testen. Dafür bittet das Martinum um Anmeldungen über die Homepage bis Mittwoch, 9. Januar.