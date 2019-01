Für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge machen sich Schülerinnen und Schüler der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule vom 14. bis 19. Januar auf den Weg zur jährlichen Haus- und Straßensammlung in Saerbeck. Der Sammelerlös ist für die Pflege und Instandsetzung von Kriegsgräberstätten im Ausland, Unterstützung der Workcamps im In- und Ausland sowie von Projekten im Rahmen der Friedenserziehung in den Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten des Volksbundes vorgesehen. Das schreibt die Gemeinde Saerbeck in einer Ankündigung.

Der Volksbund ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe sowie der politischen Erwachsenenbildung und hat 2014 für seine Jugendarbeit den Westfälischen Friedenspreis erhalten. Bereits in den 1920er Jahren gab es Initiativen von jungen Menschen, sich um die Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern zu kümmern. Daraus ist eine moderne Jugendarbeit geworden. Junge Menschen aus vielen Ländern kommen jährlich in den Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten des Volksbundes, in Workcamps oder zu lokalen Projekten zusammen, um mit Worten und Taten Zeichen für ein friedvolleres Miteinander zu setzen. Die Institution halte die Erinnerung an die vielen Millionen Opfer, die zahlreichen Konflikte und Kriege in der Welt wach.

Die MKG und ihre Schüler engagieren sich besonders mit Blick auf den Namensgeber der Schule, den in einem Konzentrationslager während der Nazi-Herrschaft ermordeten Pater Maximilian Kolbe, seit vielen Jahren bei den Sammlungen.