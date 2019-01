Die Mitgliederversammlung der Saerbecker CDU findet am Freitag, 18. Januar, ab 20 Uhr im Hotel Dahm’s Hoff, Marktstraße 31, statt. Auf der Tagesordnung stehen auch Vorstandswahlen. „Mit Andrea Stullich als NRW-Landtagsabgeordnete aus unserem Wahlkreis bekommen wir reichlich Neues vom Land Nordrhein-Westfalen bei uns in Saerbeck zu hören. Zudem wird es spannend, da wir auch unsere Vorstandswahl an dem Tag haben“, heißt es von der Ortsverbandsvorsitzenden Monika Schmidt in einer Ankündigung.

Bernd Willebrandt als Vorsitzender der Ratsfraktion und Florian Bücker, stellvertretender Vorsitzender der CDU und Erster stellvertretender Bürgermeister, berichten über die Entwicklung Saerbecks und die Ortsverbandarbeit.

Zudem möchte die CDU Saerbeck auf die im Mai stattfindende Wahl zum Europäischen Parlament aufmerksam machen. Daher sind alle Mitglieder zu der Veranstaltung eingeladen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.