Von Alfred Riese

Sie präsentierten 20 Fächer der MKG-Oberstufe für interessierte Zehntklässler ihrer eigenen Schule und für Seiteneinsteiger von anderen Schulen. Dass ihre Lehrer überwiegend auf den ersten Blick so wirkten, als hätten sie gerade nichts zu tun, war pädagogische Absicht.

Nach der Eröffnung des Nachmittags mit einem Auftritt des vokalpraktischen Kurses der Oberstufe präsentierte die Schüler des 13. Jahrgangs mit ihren Lehrern die Spannbreite der 20 Fächer in der vierzügigen Oberstufe der MKG.

Einen bekannten Schwerpunkt der Schule bilden die Mint-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, die neben den Profilklassen in den Jahrgängen fünf bis zehn auch in der Oberstufe präsent sind. Sie präsentierten sich mit Experimenten zum Ansehen und Ausprobieren, mit selbst programmierten Computerspielen und anschaulicher Mathematik. Ebenso wie in den Mint-Fächern ging es in den Sprachen Deutsch, Englisch, Latein, Niederländisch und Spanisch um die Inhalte und darum, für die angehenden Oberstufenschüler eine Basis für die Kurswahl herzustellen. Ebenso zum Beispiel in der Pädagogik mit einem Bilder-Buffet oder in der Philosophie mit dem Straßenbahn-Dilemma als Lego-Eisenbahn. So war der Schautag Pflichtveranstaltung für die Zehntklässler der MKG, die in die Oberstufe streben. Durch die Bank zeigten sich die Fächer anschaulich, mit Beispielen arbeitend und möglichst griffig.

Der Literaturkurs nutzte den Tag der offenen Tür für eine öffentliche Probe seines Theaterstücks „Schottys Kampf“, einem von mehreren Stücken, die in dieser Saison an der MKG auf die Bühne kommen.

Sozialwissenschaften will die MKG für den nächsten Jahrgang neu als Leistungskurs anbieten. Im Raum dieses Faches hielten sich die Lehrerinnen und Lehrer ebenfalls zurück, blickten aber von ihren „Wahlkampf“-Plakaten mit Fachinhalten und Schülerlaufbahnen von den Wänden.

Ab 15.30 Uhr kamen die Eltern zum Zuge, aber ohne Experimente und Veranschaulichungen bei einem Infovortrag der Oberstufenleiterin Bärbel Kibben. In Sachen Außendarstellung legt sich die MKG noch einmal verstärkt ins Zeug, seitdem neu gegründete Gesamtschulen in Nachbarkommunen ebenfalls um Fünftklässler und Oberstufenschüler werben.