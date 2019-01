900 Euro haben Besucher des Benefizkonzerts in St. Georg am Sternsingertag statt Eintrittsgeld gespendet.

Von Alfred Riese

Bei der ersten Auflage im Jahr 2005 gingen die Spenden unter dem Eindruck einer großen Naturkatastrophe an Hilfsaktionen für Tsunami-Opfer in Südostasien. Aus den Gemeinschaftskonzerten für einen guten Zweck ist seitdem eine Tradition geworden mit wechselnden Empfängern des Gelds. Der Kirchenchor St. Georg und das Kolping-Blasorchester überreichten die Spenden jetzt an die Pfarr-Caritas der Kirchengemeinde und an den ambulanten Hospizdienst für Kinder und Jugendliche „Königskinder“.

Die Pfarr-Caritas verrichtet ihre Arbeit eher weniger in der Öffentlichkeit. Zu den Aufgaben, die sich die Gruppe gestellt hat, gehören unter anderem ein Krankenbesuchsdienst und Trauerbesuche. Die Spende will man für bedürftige Saerbecker nutzen. „Wer diese Hilfe benötigt, kann sich immer bei uns melden, wir kaufen dann gerne mit ihnen ein“, sagte Maria Werning vom Leitungsteam während des Konzerts.

Der ambulante Hospizdienst „Königskinder“ ist eine gemeinnützige GmbH mit hauptamtlichem Koordinationsbüro und rund 80 Ehrenamtlern. „Wir begleiten Familien, deren Kinder schwer und lebensverkürzend erkrankt sind“, erklärte Norbert Nosthoff-Horstmann den Konzertbesuchern. Der Einzugsbereich der „Königskinder“ umfasst einen Radius von 50 Kilometern um den Sitz in Münster. „Wir begleiten die Familien oft über lange Zeiträume mehrere Stunden in der Woche und übernehmen Tätigkeiten, die durch staatliche Hilfen nicht abgesichert sind“, so Nosthoff-Horstmann.