Ein halbes Jahrhundert: So lange ist Alfred Wennemann im Vorstand des SC Falke aktiv. Der Sportclub würdigte diesen außergewöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz am Dienstagabend in einer kleinen Feierstunde mit einer Ehrenurkunde – und dem Wunsch „bleibe uns noch lange erhalten, wir bauen weiter auf deine Erfahrung“.

Von Alfred Riese

Der 74-jährige Geehrte erklärte einem ja denkbaren Ruhestand als Vereins-Aktiver bis auf Weiteres eine Absage: „Ich kann nicht sagen, dass ich müde geworden bin.“

Die Vita des Falke-Urgesteins, die Henrik Schräer als Vorstandsvertreter Revue passieren ließ, unterbrach Alfred Wennemann immer wieder mit persönlichen Erinnerungen. Sie reichen bis in die Zeit von Hermann Berg zurück, der als Neubegründer des Sportwesens in Saerbeck nach Ende des Zweiten Weltkriegs gilt. Schräers Zusammenfassung von Wennemanns Wirken, unter anderem: „Du hast alles an Bauten mitgemacht, was hier auf dem Gelände steht“, von der Hermann-Berg-Sporthalle 1971 bis zur Eröffnung des neuen Umkleidegebäudes und des Falke-Treffs 2017.

Alfred Wennemann wurde 1968 im Alter von 24 Jahren in den Vorstand des SC Falke gewählt. Seine Fußballerkarriere war vier Jahre zuvor nach einem Sportunfall geendet. Er selbst beschrieb sich am Dienstag als Teil einer Neuaufstellung des Vorstands mit Hans Fänger als Vorsitzendem. An den Verein erinnert er sich als „reiner Fußballclub mit 200 Mitgliedern“. Die Feiern zum 50-jährigen Bestehen des Vereins 1974 beschrieb Wennemann mit „das war was“.

Obwohl als Schriftführer gewählt, stellte der spätere Volksbank-Vorstand den Einzug der Mitgliedsbeiträge damals von Hausbesuch und Bargeld auf den gerade erst aufkommenden Lastschrifteinzug um – wichtig auch wegen der steigenden Mitgliederzahlen nach dem Bau der ersten Sporthalle und dem Entstehen weiterer Abteilungen im Verein. Weitere Aufgabe seinerzeit: die Mannschaftsaufstellungen im Schaukasten bei der Gaststätte Unkel aushängen. Kommentar des jungen Vorstandskollegen Henrik Schräer heute: „Damals wusste man noch vorher, wer spielt.“ Auch bei der frühen Digitalisierung der Vereinsverwaltung ab 1989 wirkte Wennemann mit, notfalls gegen Widerstände der Karteikästen-Verteidiger.

Zehn Jahre, von 1991 bis 2001, war der Vorstandsjubilar Erster Vorsitzender. Auf dieses Amt verzichtet der Verein seit zwei Jahren. Wennemann gehört aktuell dem Trio der Stellvertretenden Vorsitzenden an. Über das Aufhören habe er schon hin und wieder nachgedacht, gestand er am Dienstag ein – „aber irgendwann hatte man es im Griff und dann hat es auch Spaß gemacht“.

Dass dieser „Spaß“ auch unzählige ehrenamtlich geleistete Stunden bedeutet, daran erinnert Henrik Schräer, bevor der Vorstand diese Leistung mit der Ehrenurkunde würdigte.