Der Kurs des Kolping-Bildungswerks richtet sich an interessierte Nutzer, bei denen der letzte Kurs schon einige Zeit zurück liegt, und Nutzer, die sich Excel selber beigebracht haben und im Alltag mit dem Programm jedoch mehr Zeit als notwendig benötigen. Der Workshop erstreckt sich über vier Montagabende von jeweils 19 bis 21.15 Uhr. Die Gebühr beträgt 49 Euro. Auskunft und Anmeldung beim Kolping-Bildungswerk unter ✆ 0 25 74/ 8626 oder per Mail an kbs@kolping-saerbeck.de.