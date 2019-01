Saerbeck -

Über 100 Tänzer und nur noch drei Wochen Zeit. Für die Tänzer und Tänzerinnen des HK-Dance-Studios laufen die Vorbereitungen für die erste Meisterschaft in neuer Konstellation auf Hochtouren. Alle acht Meisterschaftsgruppen, die Inhaber Habib Kajtazi trainiert, werden am 9. Februar an der Westdeutschen Meisterschaft in Ratingen antreten.