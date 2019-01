Weiß wie der Schnee vor den Fenstern des Pfarrheims waren die Blüten der Azaleen, mit denen die Altengemeinschaft St. Georg beim Treff am Mittwoch ihren „Geburtstagskindern“ des zurückliegenden Quartals gratulierte. Zusammengerechnet bringen es die Vier auf 344 Lebensjahre.

Von Alfred Riese

Wären sie ein Mensch, er wäre geboren im Jahr 1675. In diesem führt Gottfried Wilhelm Leibniz das Integralzeichen in die Mathematik ein, das bis heute Schüler bei Flächen- und Volumenberechnungen in Koordinatensystemen ärgert. Eine wichtige praktische Anwendung damals: die Berechnung des Rauminhalts von Weinfässern.

In London beginnt Sir Christopher Wren neun Jahre nach dem großen Brand der Stadt mit dem Neubau der zerstörten St.-Pauls-Kathedrale. Sie ist eine der am meisten besuchten Sehenswürdigkeiten Londons und bis heute ein Schauplatz wichtiger und spektakulärer Zeremonien, zum Beispiel des Goldenen Thronjubiläums von Königin Elisabeth II. im Jahr 2002.

Gekämpft wird, wie so oft in dieser Zeit, unter anderem im holländischen und im nordischen Krieg, Frankreich und Schweden gegen das römisch-deutsche Kaiserreich. Mit mehreren 1000 Soldaten mischte der Fürstbischof von Münster, Christoph Bernhard von Galen, mit. Ganz friedlich veröffentlichte 1675 Maria Sibylla Merian den ersten Band ihres botanischen Werks „Neues Blumenbuch“.

Zu ihren Geburtstagen in den Monaten Oktober bis Dezember 2018 beglückwünschte die Altengemeinschaft am Mittwoch Maria Wennemann (83 Jahre), Paula Kötter (94), Helmut Hünteler (82) und Alfred Maimann (85).

Der Treff der Altengemeinschaft St. Georg ist offen für alle, unabhängig von der Religion. Er öffnet jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr seine Türen im Pfarrheim St. Georg, Am Kirchplatz. Alle Interessierten sind willkommen zu Kaffee, Kuchen, Klönen und Spielen. Ein kostenloser Hol- und Bringdienst wird angeboten. Für Kaffee und Kuchen wird ein Obolus von 2,50 Euro erhoben. Wer Interesse hat, kann sich an Rita Niehues wenden, ✆ 0 25 74/8348.