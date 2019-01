Von Ralf Fritzer

Das hat auch die KLJB Saerbeck erkannt, die mit dem Bau ihres Karnevalwagens am vergangenen Wochenende begann.

„Es wird gehämmert, geschraubt und geflext“, sagt Johannes Teigeler, zweiter Vorsitzender der KLJB. Auf einem Anhänger von Adrian-Maßmann entsteht schon ein grobes Gestell, das später circa 55 feierlustige KLJB-Mitglieder durch Saerbeck transportieren wird.

„Das Motto ist natürlich Top-Secret“, so KLJB-Vorstandsmitglied Axel Autmaring. Natürlich werden die – ebenfalls noch geheimen – Kostüme dem Wagen-Motto angepasst. So viel sei schon verraten: Auch wenn nicht jeder das gleiche Kostüm tragen wird, wird die Landjugend als Einheit erkennbar sein.

Das Treffen am vergangenen Wochenende wird nicht das letzte Zusammenkommen der zwölfköpfigen Gruppe gewesen sein: „Das ist ein mehrwöchiges Projekt, damit es auch gut wird“, betont Johannes Teigeler.

Wer noch kein Mitglied der KLJB Saerbeck ist und bei dem nun das Interesse geweckt wurde, der kann die Chance nutzen, sich für die Neuaufnahme am 9. März anzumelden. Dazu ist eine E-Mail mit Name, Geburtsdatum und Telefonnummer an Trecker-treck-kljb-saerbeck@web.de erforderlich. Einzige Voraussetzung: dass man in diesem Jahr 16 Jahre alt wird oder es bereits ist.