„Baustelle – wir bauen unsere Karnevalssitzung selbst“ lautet das Motto des diesjährigen Kinderkarnevals am 23. Februar. Die Moderatoren und Kolpingjugendleiter Bastian Baakmann und Nele Dorstel stecken mitten in den Vorbereitungen. Am Samstag wird der Kartenvorverkauf stattfinden. Foto: Stefanie Behring