Die Feuerwehrleute feierten dieses Ereignis mit einem großen Bahnhof im Gerätehaus, unter anderem mit Ratsvertretern, Kollegen der Emsdettener Feuerwehr und Kreisbrandmeister Raphael-Ralph Meier.

470 000 Euro hat die Gemeinde ausgegeben für ein LF 20 (Löschfahrzeug), ein fahrbares Stromaggregat und die Umrüstung eines vorhandenen Lkw zum Logistikfahrzeug. Dazu kommt ein LF 20 für den Katastrophenschutz vom Land NRW. Die gute Personallage in Saerbeck sei mit ausschlaggebend gewesen für die Stationierung, sagte der Kreisbrandmeister. Fast ungeschoren blieb die Gemeindekasse bei der Flugdrohne mit Wärmebildkamera.

„Wir halten weiter an der Umsetzung unseres Brandschutzbedarfsplans fest, der eine ständige Verbesserung des Fuhrparks vorsieht – auch wenn die Haushaltslage mitunter dagegen spricht“, erklärte Bürgermeister Wilfried Roos. Zuallererst gehe es aber darum, dass alle Feuerwehrleute gesund von ihren Einsätzen zurückkämen. Ihre Leistungsfähigkeit habe die Freiwillige Feuerwehr auch bei größeren Einsätzen gezeigt, sagte Roos und dankte „allen, die so ihren Dienst am Nächsten tun“.

„Sie setzen einen Teil ihres Lebens ein im Sinne des christlichen Glaubens“, bescheinigte Pfarrer Rainer Schröder (Arche) den Feuerwehrleuten. Pfarrer Peter Ceglarek (St. Georg) hob „den Mut und die Selbstlosigkeit der Menschen, die sich für andere einsetzen“ hervor. Den Segen für die Fahrzeuge erweiterten beide auf alle Feuerwehrleute. Sie meinten, er sei „das kleine Quäntchen Glück, das man manchmal braucht“.

Ein komplizierter, langwieriger Prozess über zweieinhalb Jahre mit europaweiter Ausschreibung waren diese so noch nie dagewesenen Neuanschaffungen, erinnerte sich Wehrleiter Udo Meiners. „Die Fahrzeuge stellen unsere Schlagkraft sicher“, fasste er die Bedeutung der Investition knapp zusammen.