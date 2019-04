Das Paket wurde in der Sitzung des Planungsausschusses in der vergangenen Woche vertagt, sollte in den Ratsfraktionen noch einmal beraten werden und kommt in der Ratssitzung (Donnerstag, 18 Uhr) zur Entscheidung auf den Tisch.

Im Planungsausschuss hatte Mechthild Lüggert für die UWG-Fraktion die Vorschläge des Ingenieurbüros Augé als „nicht ausreichend“ bezeichnet und einen weiter gehenden Vorschlag angerissen. Den präzisiert die UWG nun in einer Pressemitteilung.

Statt den Verkehr zu entflechten und zu verlangsamen, würden Schüler „in erster Linie dadurch geschützt, dass der Verkehr an dieser Stelle so weit wie möglich verhindert wird“, schreibt die UWG. Dazu sollen zwei Maßnahmen dienen.

Von der Lindenstraße/ Kita Kaleidoskop aus soll die Schulstraße Einbahnstraße werden (wie auch in den Augé-Vorschlägen, dort allerdings auf ganzer Länge). Bei der UWG wäre auf Höhe des Erweiterungsbaus der Grundschule für Pkw an einem Durchfahrt-verboten-Schild Schluss. Busse dürfen durch. „Dadurch wird der größte Teil des Verkehrs (Eltern-Autos, Parkplatzsuchverkehr) unmittelbar vor den Schulen ferngehalten“, schreibt die UWG und verweist auf andere Parkplätze.

Die Grundstücke der Schulstraßen-Anlieger und die Lehrerparkplätze sollen ausschließlich über die Kolpingstraße erschlossen werden. Mit dem bereits bestehenden, absoluten Halteverbot auf der Schulstraße könnten „sonstige Verkehrsteilnehmer faktisch nicht in die Schulstraße einfahren“, schreibt die UWG.