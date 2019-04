Insgesamt an sechs Aufführungsterminen garantieren die acht Schauspieler den Zuschauern zahlreiche lustige Momente und überraschende Situationen.

Das Theaterstück handelt von der Jungbäuerin Heidi, die sich bei der Fernsehsendung „Vier Hände für ein Euter“ beworben hat, um so ihre große Liebe zu finden. Als nun zwei Kandidaten und zwei Leute vom Fernsehen auf den Hof kommen, stellen diese das Leben dort gehörig auf den Kopf. Das bekommt besonders Heidis Mutter zu spüren. Aber auch die neugierige Nachbarin oder die „dusselige“ Praktikantin scheinen nicht begeistert von den Besuchern. Wie die Geschichte am Ende ausgeht, wird erst am Samstag verraten.

Der Eintritt zu den Aufführungen kostet fünf Euro. Der Erlös aus diesen Einnahmen wird wie in jedem Jahr gespendet. Nach der Premiere am Samstagabend findet am Sonntag, 7. April, außerdem eine Seniorenvorstellung statt, die um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen beginnt. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich. Zu allen anderen Terminen wird um eine Sitzplatzreservierung gebeten. Diese nimmt Familie Böddeker täglich jeweils von 19 bis 21 Uhr unter ✆ 0 25 74/88 85 57 entgegen.