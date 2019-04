Sie trafen sich am Sonntag mit dem sechsköpfigen Vorbereitungsteam zum Eröffnungsnachmittag unter dem Titel „Firmung – na klar!“ im Pfarrheim. Ein Element dieses Nachmittags: Jessica Jochmaring und Samira Jaske aus dem Team interviewten Anna Upmeyer (Messdienerleiterin), Christoph Wickenbrock (Arbeitskreis Eine Welt) und Pfarrer Ramesh Chopparapu zu eigenen Firmerfahrungen und zu Fragen des Glaubens. Bis Ende September folgen weitere Treffen, als Angebote eine Fahrt nach Münster und eine Woche in Taizé und Projekte zur Auswahl. Die gemeinsame Frage bei allem: „Was bedeutet es, als Christ in unserer Kirche und in der Welt von heute zu leben?“ Termin der Firmfeier ist Samstag, 28. September, 17 Uhr.