Wenn der Beauftragte für Brandschutzerziehung durch die Tür kam und auf den Alarmknopf drückte, waren alle binnen kürzester Zeit draußen an den Sammelplätzen. Rettungspläne, Fluchtwege, Anwesenheitskontrolle und immer das Notruftelefon an der Frau: Auf den Checklisten fanden sich viele Häkchen. Auch Säuglinge und ganz kleine Kinder wären im Ernstfall schnell in Sicherheit gewesen. Teilweise wurde mit dem Kinderbus evakuiert, der zufälligerweise feuerwehrrot war. Nebenbei sah Andreas Kämmerling bei den Feuerlöschern nach dem Rechten, überprüfte Abläufe und klärte offene Fragen. Einmal im Jahr sollte eine solche unangekündigte Evakuierungsübung stattfinden, empfahl er den Kita-Leiterinnen. Alle zwei Jahre steht eine Brandschutzfortbildung für Erzieherinnen auf dem Plan.