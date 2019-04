Die Besucher können sich auf ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm freuen, durch das Dirigent Uwe Krause selber führt. Es werden sowohl vom KBO als auch vom JBO bekannte Film- und Musicallieder, Pop und aktuelle Songs sowie traditionelle Blasmusik zu hören sein, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ein Höhepunkt des Abends wird ein gemeinsames Stück sein, dass beide Orchester zusammenspielen, kündigt das KBO an. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Bürgerscheune. Die Karten sind ab sofort zum Preis von sieben Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder in der Buchhandlung „Buch & mehr“ und bei den Orchestermitgliedern erhältlich.