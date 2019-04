Sie wird im Rahmen eines politischen Frühstücks von ihrer Arbeit in Berlin berichten und anschließend für Fragen bereit stehen. Das kündigt die Senioren-Union an. Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen am Donnerstag, 2. Mai, zu 9 Uhr bei Dahms Hoff, Marktstraße. Es gibt Kaffee, Tee, Schnittchen und Brötchen. Dafür bittet die Senioren-Union um einen Kostenbeitrag in Höhe fünf Euro für Mitglieder und 7,50 Euro für Nichtmitglieder. Um planen zu können, wird darum gebeten, sich bis spätestens 29. April anzumelden bei Josef Heitmann ( ✆ 0 25 74/1666, Mobil 0151/55 30 59 61, E-Mail josef-heitmann@t-online.de) oder Antonius Stein ( ✆ 0 25 72/6163), so die Senioren-Union.