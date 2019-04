Dort stehen das Sternkönigsschießen, das große Kinderschützenfest, Kaffee und Kuchen und ein gemütlicher Ausklang an der Vogelstange auf dem Programm.

Weiter geht es am 21. Juni um 11 Uhr mit dem Antreten bei Dahms Hoff, ab 14 Uhr im Schützenwäldchen gefolgt vom Jungkönig- und Königsschießen. Am 22. Juni sammeln sich die Schützen um 16.15 Uhr bei Dahms Hoff und besuchen gemeinsam den 17-Uhr-Gottesdienst. Ab etwa 19 Uhr werden die Majestäten am Bürgerhaus mit großem Bahnhof und Fahnenschlag ausgeholt. Der Ball der Majestäten beginnt um 20 Uhr im Festzelt an den Sporthallen.