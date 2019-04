Silikon ist das eine Steckenpferd des Saerbecker Unternehmens, das Anfang der 2000er Jahre von Markus Pflips gegründet wurde. Die an der Hahnstraße hergestellten Produkte werden überwiegend in der Medizintechnik eingesetzt: Absaugschläuche, Membranen für Ernährungspumpen oder Silikonhalter, auf denen Operationsinstrumente wie Skalpelle und Zangen nach einer Operation rundum desinfiziert werden können. „Wir sind Hauptlieferant für einen der größten Hersteller von Sterilgutkörben in Deutschland“, erklärt Hendrik Tetenborg.

Mit diesen Produkten schließt sich der Kreis zum zweiten Steckenpferd der PSP GmbH, der Herstellung von Matratzen. „Die Kontakte zur Medinzinbranche haben wir ursprünglich durch den Vertrieb von Matratzen an Krankenhäuser, Pflege- und Altenheime sowie Sanitätshäuser“, erklärt Hendrik Tetenborg. So gibt es bei PSP die gesamte Bandbreite von der einfachen Roll- bis hin zur Dekubitus-Prophylaxe- und -Therapiematratze, vom Klinikprodukt bis zur Matratze für den privaten Gebrauch.

Besonders interessant ist die Weichlagerungsmatratze für Bettlägerige, um Wundliegen zu vermeiden. „Druckentlastung der Haut ist das Ziel“, so Hendrik Tetenborg. Eine Partnerfirma liefert die unterschiedlichen Schaumstoffmodule für den mehrschichtigen Aufbau, in Saerbeck findet die Endmontage statt.

Evakuierungsmatratzen mit dem Rescue-fix-System sind die aktuelle Erweiterung der Produktfamilie. Ein Spezialbezug mit innenliegendem Gurtsystem ermöglicht im Notfall, bettlägerige Patienten auf der Matratze zu fixieren und aus dem Gefahrenbereich zu retten.

Während die medizinischen Matratzen an Einrichtungen europaweit verkauft werden, gibt es für Privatkunden in Saerbeck einen Werksverkauf für normale Matratzen. Im Showroom kann sich jeder beraten lassen. „Ob klein, groß, dick, dünn, breite Hüften, breite Schultern – die Anforderungen an eine Matratze sind individuell“, sagt Hendrik Tetenborg.

Ein Portfolio rund um Klinik- und Privatmatratzen rundet die PSP-Palette ab: Sitzkissen für Rollstuhlfahrer aus Gel und Schaumstoff, Nackenstützkissen sowie spezielle Kissen für Seitenschläfer und Schlaf-Apnoe-Patienten.