Eines von mehreren Osterfeuern brannte am Ostersonntag auf Lehmanns Wiese nahe der Gesamtschule rasch und heiß ab. Entzündet hatten es der amtierende König des veranstaltenden Bürgerschützenvereins Saerbeck-Dorf, Andreas Bennemann, und seine Ehrenherren zusammen mit ihren Familien. Die Flamme stammte von der am Morgen des Sonntags neu entzündeten Osterkerze in der St.-Georg-Pfarrkirche. Auf Lehmanns Wiese waren zwei Kreise zu sehen. Die Freiwillige Feuerwehr war wegen der Trockenheit sicherheitshalber mit einem Fahrzeug und einigen Mitgliedern vor Ort und hatte einige Meter um den Holzstoß herum gewässert. Mit einigem Abstand wegen der Hitze, die das trockene Holz beim Abbrennen entwickelte, umringten einige hundert Besucher das Feuer. Grillwurst und Getränke fanden dennoch ihre Abnehmer. Die Alterspanne der Besucher reichte von Säuglingen im Kinderwagen bis zum fortschrittenen Alter. Mit dabei war das Kolping-Blasorchester. Karl-Heinz-Hövel, Vorsitzender der Dorf-Schützen, erklärte den etwas kleineren Holzhaufen mit dem späten Termin des Ostersonntags. Viele hätten den Strauchschnitt früher aus ihren Gärten haben wollen.