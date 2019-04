Unterstützung und Entlastung der Angehörigen sowie hilfreiche Infos zum Umgang mit und dem besseren Verstehen der Demenz-Erkrankten sind Ziel dieser Reihe. In Kooperation mit dem Caritasverband bietet das MGH dieses Angebot in einer kleinen Gruppe bis maximal zehn Teilnehmern an.

An acht aufeinanderfolgenden Montagabenden ab dem 6. Mai, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr, gibt Altenpflegerin Maria Lüke im MGH praktische Tipps und Hilfen, die in der täglichen Betreuung und Pflege direkt umgesetzt werden können. „Die Welt der Demenzkranken verstehen zu lernen, hilft oft, mit der Situation besser umgehen zu können“, so Kursleiterin Maria Lüke. Themen sind unter anderem: Formen und Diagnose der Demenz; Phasen der Erkrankung; Möglichkeiten der Kommunikation und des Umgangs mit den Erkrankten; Entlastungsmöglichkeiten der Angehörigen; praktische Hinweise zu Essen, Trinken und Wohnraumverbesserung; Infos zu Pflegeversicherung und Pflegestufen.

Praktische und hilfreiche Tipps und Hinweise für die tägliche Betreuung und Pflege sind sehr gefragt, teilt das MGH mit. „Ich konnte viel ruhiger in bestimmte Situationen gehen und gelassener reagieren“, so die Rückmeldung einer Teilnehmerin. „Ich kann nun Situationen besser einschätzen im Umgang mit meinem Angehörigen“, berichtet eine weitere Teilnehmerin.

Maria Lüke ist es besonders wichtig, an jedem Abend Raum für persönliche und aktuelle Fragen für alle Teilnehmer zu geben. Der Kurs wird kostenfrei angeboten.