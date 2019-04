Der Neubau befindet sich noch im Rohbau. „Das Dachgeschoss und die Verklinkerung werden gebaut“, erklärt Matthias Mört. Er ist für die Vermarktung und die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts zuständig, später mit seiner Ahauser Firma „Fachplaner Pflege“ für das Versorgungskonzept. Im August vergangenen Jahres begannen die Bauarbeiten. Danach habe der Bau lange Zeit still gelegen, da das Grundwasser zu hoch stand. „Ab Oktober haben die Bauarbeiter dann richtig losgelegt“, blickt Mört zurück.

Als Bezugstermin für die Wohnanlage nennt er den 1. April 2020. Wahrscheinlich werde der Bau aber schon eher fertig, um den neuen Bewohnern, die zum Teil noch im Eigenheim wohnen, das verkauft werden muss, eine Übergangsphase zu bieten.

In der Wohnanlage am Teigelkamp entstehen im Erdgeschoss eine selbstverantwortliche Wohngemeinschaft mit zwölf Individualbereichen und im ersten Obergeschoss und im Dachgeschoss 19 Wohnungen betreutes Wohnen. Im betreuten Wohnen leben ältere Personen, die weitestgehend selbstständig leben können. Gegebenenfalls benötigen sie punktuelle Unterstützung in der hauswirtschaftlichen Versorgung oder in der Pflege, führt Matthias Mört aus.

In der selbstverantwortlichen Wohngemeinschaft werden pflegebedürftige Personen bis zum Lebensende leben können. Die Wohngemeinschaft ist eine Alternative zum Leben in einem klassischen Altenheim. In der Wohngemeinschaft wird es keinen Betreiber geben. Case-Manager (Bezugspersonen) begleiten den Versorgungsprozess der Pflegebedürftigen. Das Leben in der Wohngemeinschaft ist orientiert an den Bedürfnissen und Bedarfen der Mieter und deren Ressourcen und Fähigkeiten. Entscheidungen werden grundsätzlich durch die Mietergemeinschaft getroffen. Für die alltäglichen Lebensaktivitäten wie Hauswirtschaft, Beschäftigung und auch Begleitung wird ein Vertrag mit einem Alltagsbegleiter- und hauswirtschaftlichen Dienst geschlossen. Den Pflegedienst kann jeder Pflegebedürftige selbst bestimmen, so Matthias Mört.

Von den 19 Wohnungen betreutes Wohnen sind laut Matthias Mört bereits neun vermietet, zwei reserviert. Das Projekt laufe gut, schließlich „haben wir fast noch ein Jahr vor uns“. Für die Wohngemeinschaft gebe es eine Anfrage. Grundsätzlich sei dies aber eine Entscheidung, die kurzfristig gefällt werden müsse. Zwei Monate vor dem Bezug will Mört noch einmal die Werbetrommel rühren.

Vermieter der Struktur wird eine Investorengemeinschaft sein. Erstinvestor ist die KKRC Bau GmbH & Co. KG aus Reken, die die Finanzierung des kompletten Baus sicherstellt. Für die 19 Wohnungen betreutes Wohnen gibt es laut Auskunft von Matthias Mört bereits zehn bis zwölf konkrete Interessenten, die eine Wohnung kaufen möchten. „Es gibt aber noch keine Abschlüsse.“ Mit denen rechnet er im Laufe des Jahres. Die KKRC werde der Investorengemeinschaft als Investor für das Erdgeschoss mit der selbstverantwortlichen Wohngemeinschaft erhalten bleiben.