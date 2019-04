Mittlerweile sind sie 60 Jahre verheiratet und haben am Samstag mit der Familie und vielen Gästen in ihrem Hotel in Westladbergen ihre Diamantene Hochzeit gefeiert.

Wie aber fing alles an? „Eigentlich war der Korn Schuld“, erinnert sich Getrud Stegemann (83) und lächelt. Mit 20 Jahren verließ sie ihren Heimatort Ascheberg, um auf dem Hof Deitermann (ehemalige Kornbrennerei) in Westladbergen ein Praktikum der Hauswirtschaft zu machen. Wie der Zufall es so wollte, besuchte Heinrich Stegemann regelmäßig den Hof. Mit seinem Vater betrieb er einen Landhandel für Futter- und Düngemittel, führte aber nebenbei eine sogenannte Schankwirtschaft. Dafür kaufte er das Hochprozentige bei Deiter-mann, wo es schnell zwischen den jungen Leuten funkte. Im April 1959 läuteten auch schon die Hochzeitsglocken. Aus der Schankwirtschaft bauten sie peu á peu gemeinsam das heutige Hotel auf. Neben der Erziehung ihrer vier Kinder hat Gertrud Stegemann immer im Betrieb mitgearbeitet. „Wir waren immer fleißig, haben gut zusammengearbeitet, das gab Zusammenhalt und abends gab es ein Gläschen Wein “, erklärt sie als Rezept für ihre langanhaltende, glückliche Ehe.

Auf ihre zehn Enkelkinder sind die Eheleute mächtig stolz, und das erste Urenkelchen ist auch schon in Sicht. Das gesellschaftliche Leben war für die beiden ebenfalls wichtig. Während sich Heinrich Stegemann beim Spielmannszug und Schützen-verein Westladbergen und beim Reiterverein Saerbeck engagierte, war seine Frau bei der Saerbecker Frauengemeinschaft und im Kegelclub aktiv. Gerne erinnert sich das Jubelpaar an seine Reisen auf die Kanaren, nach Dubai und an die Kreuzfahrt ans Mittelmeer.

Neben Familie, Nachbarn und Freunden gehörten auch Bürgermeister Wilfried Roos, die stellvertretende Landrätin Gisela Köster und Pastor Peter Ceglarek zu den Gratulanten.