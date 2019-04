So manchem wird sein fulminantes Abschiedskonzert 2016 in Erinnerung geblieben sein, mit dem er seine zweijährige Tätigkeit als Organist, Kirchenchorleiter und Küster in Saerbeck beendete.

Am kommenden Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr überrascht er das Publikum in St. Georg mit einem anspruchsvollen Programm. „Bach trifft auf Meister der Spätromantik“ könnte es heißen, da Werke von Johann Sebastian Bach wie etwa „Präludium und Fuge C-Dur, BWV 547“ beispielsweise eingebettet sind in Kompositionen von Franz Liszt, Charles Marie Widor und Marcel Duprè. Mehr wird noch nicht verraten. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Wie es Severin Matthes in der Zwischenzeit ergangen ist, beschreibt er so: „Ich habe mein Mathematikstudium abgeschlossen, arbeite als IT-Berater, spiele aber nach wie vor Orgel.“ Mittlerweile ist er mit seiner kleinen Familie – sein Sohn geht schon in den Kindergarten – an den Niederrhein nach Rees gezogen. „Als ich an einem neuen Orgelprogramm gearbeitet habe, kam mir der Gedanke, dieses nicht nur in Oberhausen vorzustellen, sondern es auch in Saerbeck anzubieten“, erklärt er am Telefon. Nachfolger Christoph Brehm unterstützt ihn hierbei tatkräftig. Pfarrer Peter Ceglarek erinnert sich auch gerne an ihn: „Ich finde, er ist ein begnadeter Künstler und hochintelligenter Mensch. Welche Klänge er der Orgel entlocken kann, ist großartig. Er hat sich in der kurzen Zeit, in der er hier war, einen engen Freundeskreis geschaffen und konnte viele Menschen begeistern.“

Auf alle Fälle dürfen sich die Liebhaber der Orgelmusik auf ein Wiedersehen mit Severin Matthes freuen.