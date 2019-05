Das weist der neue Krankenhaus-Atlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder aus. Die Zeitspanne von bis zu einer Viertelstunde gilt deutschlandweit nur für 64 Prozent der Bewohner ländlicher Regionen. Bei den anderen dauert es länger.

Lücken in der Krankenhauslandschaft weist der Atlas nicht nur zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder Thüringen aus. In der Saerbecker Nachbarschaft beträgt die Fahrtzeit zum nächsten Krankenhaus mit allgemeinen Fachabteilungen oder Basisversorgung im Gebiet nördlich von Ostbevern 20 bis 30 Minuten. 15 bis 20 Minuten oder teilweise mehr sind es in Teilen der Stadt Emsdetten, im Umkreis von Schöppingen oder zwischen Emsbüren und Westerkappeln. NRW-weit sind laut dem Atlas allgemeine Kliniken von den meisten Stellen aus innerhalb von zehn Minuten zu erreichen. Dieser Durchschnitt schließt Städte und Ballungsgebiete mit ein.

Das eigene Krankenhaus im Dorf wurde vor Jahrzehnten geschlossen. Das Gebäude am Teigelkamp ist längst abgerissen, an seiner Stelle entsteht gerade eine Anlage für Wohnen im Alter. Das früher nächstgelegene allgemeine Krankenhaus in Emsdetten ist mittlerweile geschlossen. Saerbeck profitiert allerdings nach wie vor von seiner zentralen Lage im Kreis Steinfurt. Auf der Karte zeigt sich aber nun ein fast gleichmäßiger Ring mit den Hospitälern in Greven, Lengerich, Ibbenbüren, Rheine und Steinfurt. Dabei sind Greven und Ibbenbüren über die Bundesstraße 219 im Ernstfall wohl am schnellsten zu erreichen.

Die Krankenhäuser im 15-Minuten-Radius um den Saerbecker Dorfkern und Teile der Bauerschaften halten laut dem Atlas auch Versorgungsangebote für Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen vor. Frauenheilkunde findet sich in Greven und Ibbenbüren, dort zusätzlich Geburtshilfe. Bei diesen Abteilungen werden die Fahrtzeiten um Saerbeck herum großflächig länger.

IT.NRW (früher Statistisches Landesamt) weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die Fahrtzeiten auf Autos und ungestörte Verkehrslagen beziehen und in der Praxis länger sein können.